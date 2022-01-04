南韓31歲知名女星朴信惠，去年11月無預警的透過經紀公司宣布懷孕及即將結婚的好消息後，震驚韓國娛樂圈，也受到大批粉絲的祝福。而隨著結婚的時間越來越近，小倆口的結婚喜帖也在這幾日曝光。

朴信惠與小1歲男星崔泰俊（최태준）的婚禮，即將在1月22日於首爾江東區一間教會裡完婚，兩人的喜帖也在今（4）日流出。照片中，只見他們的喜帖僅用白紙黑字邀請親朋好友，並表示「會美麗地生活下去」，整張喜帖十分簡單乾淨，而網友看到照片後也紛紛留言「我的女神終於還是嫁人了」、「到底什麼時候交的男友，女神太低調了」、「氣質這一塊還是非常在線的，才貌雙全」、「一定要幸福」、「羨慕啦」、「祝福姊姊婚姻幸福美滿」

事實上，朴信惠與崔泰俊過去曾是大學同校同學，分別就讀中央大學戲劇電影系與戲劇系，但兩人一直都以朋友的模式相處，直到2017年才擦出愛的火花並在2018年公開戀情，對於感情十分低調的他們，也因為太少曬恩愛而交往4年多來屢被謠傳出分手，但兩人甜蜜感情依然不受影響，並決定於1月22日正式步入禮堂，一起迎接肚子裡的新生命，羨煞不少人。

另外，也有消息指出，朴信惠會願意嫁給對方，還有一個原因是崔泰俊個性開朗、體貼，對於朴信惠的父母也一樣有禮、孝順，加上朴信惠的哥哥長年在英國等地工作不在家中，而崔泰俊卻願意扛起照顧朴信惠一家的責任，讓他早已獲得女方家長的肯定及信賴。