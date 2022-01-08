42歲紅豆食府千金蔡依珊2006年與連勝文結婚，育有2子，外型甜美、氣質佳的蔡依珊當媽後外表仍十分凍齡，先前她曬出自己在泳池邊照片，一雙「白玉美腿」有如少女。今(8日)她在IG限時動態曬出和好友相聚照片，可見她挖洞洋裝上身難得秀性感，讓人眼睛一亮。

去年5月新冠肺炎本土疫情嚴重，7月蔡依珊發文，坦言收到許多朋友關心問：「打疫苗了嗎？」她直言還沒，讓朋友很驚訝，蔡依珊說：「是的，我還沒打疫苗，但我預約了」，並表示：「在這個前所未有的難關面前，更需要彼此扶助並繼續走下去的力量，希望我們未來能對所有的人都能多些理解及體諒，不管這些人是否曾經站在你我的對立面，讓社會更能夠和諧共存，一起來度過這個一定能克服的難關」，一席話讓網友非常驚訝，直呼敬佩，「您明明可以用各種方式先打到疫苗（例如出國）您卻選擇和一般人一樣，等待政府的安排」。

蔡依珊穿露洞洋裝。（圖／翻攝自pattytsai13 IG）

2年前蔡依珊上節目《台灣亮起來》分享人生經驗，談到與連勝文相戀結婚的經過，她透露是26歲那年回台灣時在派對上遇到連勝文，後來對方主動約她吃飯，但蔡依珊剛好感冒拒絕，從男方的回應才感覺到兩人之間有火花，交往一年後結婚，去年蔡依珊站牌台品牌活動，被問如何經營婚姻？她謙虛說：「不敢說有婚姻之道」，「把自己顧好，互相尊重」9字道盡在婚姻中的座右銘。

去年11月，蔡依珊在IG分享自己在泳池邊的照片，寫下：「並不是能摸到天空，你才伸出雙手，不會游泳其實不代表你不能喜歡海，越過山丘後，才知道征服後的孤單」，一雙白嫩筷子腿相當吸睛，如今又曬出穿挖洞黑色禮服的照片，可見狀態依舊維持得宜，而過去她分享過自己的保養偏方，除了規律運動、吃當季食物外，養生的她更盡量避免腳部冰冷，會在生理期前特別注重雙腳保暖，認為腳暖了身體才會暖。