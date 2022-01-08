中華職棒啦啦隊Rakuten Girls樂天女孩成員琳妲，也是知名網紅團體「反骨男孩」一員，擁有天使臉孔和傲人火辣身材的她，人氣可說是居高不下，近來曬出穿比基尼泡湯的照片，只見一對傲人北半球大方見客，引起網友熱烈討論。

琳妲曬出穿著紅色比基尼泡湯的照片，並對著鏡頭露出招牌甜美微笑，除了大方露出傲人魔鬼身材之外，更將身體微微向前傾，只見她一對傲人北半球及深邃事業線立刻出來見客，讓所有人看得鼻血直流，此外，她也不忘感謝友人帶她去泡湯，當做是今年的生日禮物，還不忘幫身為美胸老師的友人推廣按摩美胸的好處，就是可以「排酸排毒」。

網友看見她大方露出火辣身材，紛紛留言：「完全是邪惡視角啊」、「哇！今天妳最吸晴」、「很美加甜甜的笑容，就是完美了」、「琳妲妹妹妳超漂亮超美的超可愛」、「完全是邪惡視角啊」、「笑容好美，身材好到爆」、「樂天琳妲女神標準的超級辣蛋」，這篇PO文在短短一天也吸引到3萬多人按讚，足以見得她的超高人氣。

琳妲雖然擁有女神外貌，但私下個性卻很搞怪，日前在IG分享模仿抖音女coser的影片，只見她變裝成性感黑魔女，腳踩細跟高跟鞋，接著模仿女coser彎下腰，讓身穿低胸洋裝的她，一對飽滿北半球幾乎要倒出來，但卻站不穩整個人往前摔，讓她最後尷尬收場。