知名女歌手家家，近期因在台劇《華燈初上》中翻唱經典老歌《雨夜花》，又替電影《一杯熱奶茶的等待》演唱主題曲，讓她渾厚又溫柔的嗓音再度驚豔歌迷。而不久前，她在拍攝MV時才自爆11月曾在家中浴室摔倒造成骨裂，得暫停工作好好休息，沒想到昨（8）日又傳出眼睛受傷，讓她相當自責忍不住痛哭。

家家昨日歡度自己39歲生日，卻突然在社群媒體上開起直播，向喜愛她的粉絲道歉，文中她先是表示「眼睛受傷對不起，謝謝你們」，接著在影片中自責說道「謝謝各位的祝福，不要再讓我哭了，現在眼睛很紅，因為眼睛受傷了，對不起你們也謝謝你們」，之後便低下頭忍不住對著鏡頭大哭，吸引上百名粉絲留言。

原來，家家不久前拍攝MV時意外透露，自己在11月份左右不小心在家浴室滑倒造成骨裂，得靜養3個月才能完全康復，沒想到她的傷才剛好準備復出，卻又在生日當天眼睛意外受傷；雖然影片中家家不時用手遮住臉，但仍明顯看出她眼睛浮腫、無法完全睜開的痛苦神情，讓粉絲們相當擔心，紛紛留言「生日快樂，好好保重，趕快好起來」、「家家請保重，祝早日康復」、「微醺的生日快樂」、「眼睛好重要，要快點恢復喔！」、「記得去看醫生」、「怎麼會受傷了呢？」、「保重，健康第一」意外引發熱議。