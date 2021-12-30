教育部於12月28日公布110學年度「大專新生註冊率」，各學制合計共有106班的註冊率「掛零」！回顧自107學年度以來，首度引發社會譁然的78個系所新生註冊率掛零，緊接著在108學年度，更寫下132班「掛零」的最高峰，其後在上（109）學年度，緩降至121班「掛零」，乃至於日昨公布的106班「掛零」，表面上看似洶湧浪頭已過，其實結果萬萬不然！

首先，自2018年8月以來（即自107學年度起），合計共有高美醫護管理專科學校、亞太創意技術學院、南榮科技大學、稻江科技暨管理學院，以及蘭陽技術學院、和春技術學院、台灣觀光學院等七所大專院校先後停招、停辦。易言之，這七所大專院校之所有停招、停辦的各學制班別，已全部不再被計入各學年度的註冊統計，因此，「掛零」班別在數字上的減少，事實與以上七所大專院校的先後停招、停辦息息相關。

其次，教育部從2014年起，實施所謂「名額寄存」制度，意即各公私立大專院校，皆可把已奉部核定的招生名額，「寄存」在教育部的帳上！例如：某學制班別雖奉核可招生100人，但校方自認或只能招到60人，於是便「寄存」40個名額在教育部，且各校總「寄存」名額並無上限。待學校認為招生情形好轉後，再向教育部申請取回「寄存」名額，而此「乾坤大挪移」式的「名額寄存」制，竟可實施長達12年，直至2026年為止。

此也就是說，自103學年度起的每學年度「大專新生註冊率」，其實都已不符於真實註冊情況。因為截至昨日公布的統計數字，全國各大專院校共有38910個招生名額（含：日/夜間、專科、學士、碩博士），寄存在教育部。試問：這近四萬個名額，可換算成多少班？又等同於是多少個「掛零」班別！？

由於私校「註冊率」之良否，猶涉及教育部補助款的相對應比例。因此，教育部自開「寄存名額」之後門，等於讓私校能夠公然地以其「失真」的註冊率，去取得教育部的相對應補助。這種兩本帳目的混淆弄假，豈是堂堂教育部所當為？

也難怪北醫大、台大學生集體作弊，台北市立大學學生自拍自己期中考時邊考邊吃泡麵！想想也是，當教育部都能帶頭吆喝大專院校集體做假帳時，學生考試時吃個泡麵哪裡還算個啥？

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