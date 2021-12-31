以前有句話「記者怕流氓、流氓怕警察、警察怕記者」，現在這話已經不適用。現在應該改成「公投怕民進黨，國營事業怕民進黨，民進黨天不怕地不怕」。從四大公投都未通過、國營事業獨厚高雄市政府，到「數位通訊傳播服務法」再現，都應驗了民進黨是不折不扣的「鴨霸政府」。

稍早四大公投敗北，證明輿論是可操縱的，只要有錢有資源，沒什麼做不到；如今小英把焦點放在「靜昶守護」，稱要終結政治惡鬥，但面對治安敗壞、物價飛漲，似乎不關她的事。

更可議的是，高雄市改建壽山動物園需5億經費，卻向中油、台電、中鋼要了2.2億，綠營稱台電出的8000萬元來自「睦鄰基金」，各地都有，結果卻被曝出高市是拿到「專案輔導金」，用的是「促進電力發展營運協助金」，且2021年促協金有3成都給高雄。相較韓國瑜市長任內，前新聞局長鄭照新說，只能以「乞丐行乞，四處碰壁」來形容。

道理很簡單，國營事業早「綠化」了！藍委江啟臣曾統計，小英上台4年內透過人事酬庸，國營事業初任董事長、總經理65歲以上者有139人、68歲以上61人、70歲以上更達40人，國營事業早成為民進黨的國家級酬庸體系；2021年初國營事業人事「大地震」也被質疑是「整碗捧去」，在如此氛圍下，哪個國營事業高階主管不會「剉咧等」。

至於因「數位發展部」成立包裹的《國家通訊傳播委員會組織法》修正案，更可能成為「網管」的太上法。2020年12月中天電視台下架後，NCC曾暗示中天網路化後「有法可管」，如今即將應驗。

當然，對外有美國撐腰，對內完全執政。對民進黨來說，國家就是我家。只要我喜歡，有什麼不可以。