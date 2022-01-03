新年伊始，《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）開始生效，台灣不得其門而入，儘管經貿界預期將對傳統產業造成嚴重威脅，但政府刻意迴避與淡化，學界也不乏粉飾太平者。

冰凍三尺非一日之寒，RCEP能夠落實生效，亦經過長久談判，特別是其涵蓋層面雖非歐盟所能比擬，但其所牽動貿易規模卻超過歐盟，已穩居首位，刻意貶低其在國際戰略意涵，只是酸葡萄心理作祟，對台灣傳統產業更是無所交代。

在政府高調推動新南向政策構想中，RCEP究竟是何種定位，政府是否認真考慮過要加入RCEP？假若確實有意，亦曾經努力過，卻蒙受無法抗拒之阻力，鄉親們絕對能夠理解。若在新南向政策藍圖中，並未規劃加入，就實在讓人難以接受。

綠營不要因為內心將CPTPP定位成高大上，就將RCEP貶低為矮矬窮；商貿經濟才是維繫生存命脈核心關鍵，百工產業有錢賺才是硬道理，未能透過外交幫台商開疆擴土已是失職，眼睜睜看到企業被排拒在外，豈有面目以對鄉親。

眼見《區域全面經濟夥伴協定》生效上路，請問政府在何處？新南向政策到底是在胡扯些什麼啊？

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