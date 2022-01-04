姜詠霖

台灣新北人

2018年登陸福建平潭

做行政、賣房子、投資創業、備考幼師

在大陸的廣闊舞台上

姜詠霖不斷探索嘗試

碰撞出一個又一個火花

「戀家卻選擇到離家最遠的地方闖蕩」

姜詠霖是一個十分戀家的人。

在台灣念的第一個大學離家步行要十五分鐘，他覺得太遠，便轉學到離家步行三分鐘的台灣真理大學。在校期間成績優異，畢業後，他也有了更多選擇的機會。

「當時，我其實是有好幾個選擇的，一是到斐濟那邊做潛水師，二是在當地的一家醫院做行政工作，第三個選擇是我在網路上投遞的簡歷，當時是被新竹科技園區的一家企業看中，可以到那邊工作，但我又覺得這些離家都太遠了，所以就放棄了。」

讓如此戀家的姜詠霖沒有想到的是，自己最終的選擇卻是到離家最遠的地方。工作還沒著落，又一個橄欖枝向他拋來。在福建省平潭縣經商的叔叔打電話關心他的就業去向，並向他介紹了平潭的發展情況，鼓勵他來大陸看看。

那時候，大陸對姜詠霖來說稍顯陌生，「只是聽別人說大陸整體發展很快，用聽的不如自己去看」，強烈的好奇心打消了姜詠霖對離家遠的顧慮，說走就走的勇氣推著他邁出了向前的第一步，終於在2019年3月，姜詠霖踏上了新的旅程。

「來對了地方 成長加速度」

剛來到平潭時，姜詠霖感覺落差有點大。「這個地方太小了，是一個還在發展的城市，很多地方還沒有建設起來」。生活了兩年多，讓姜詠霖最為驚訝的是，這裡的發展速度真的太快。

「平潭原本是一個孤僻小島，因為平潭海峽大橋的開通，平潭人自此不用搭渡輪離島。後來平潭海峽公鐵兩用大橋建設也開始了，短短幾年的時間，這項超級大工程也已建設開通。除此之外，越來越多的外地人看好這裡的地理位置，選擇在這裡開民宿，觀光旅遊業的發展也帶動了鄉村建設發展，促進了當地青年就業創業。」

在平潭目睹的一切讓姜詠霖看到了深耕於此的廣闊前景。人生總是在不斷選擇，對的選擇大概是抓住了機遇，趕上了一輛快速列車，成長也隨之一路加速。

短短兩年，他做了兩份工作，又同時開展著兩個創業項目。做行政、賣房子、投資創業、備考幼師......在不斷嘗試的過程中解鎖新的人生體驗，在大陸這個充滿機遇的舞台上創造屬於自己的精彩劇本。

「惠及台胞政策真的太讚了！」

姜詠霖的第一份工作是在當地的台胞台企行政服務中心，協助民宿工作辦理。這份工作讓姜詠霖接觸到不少在這裡投資創業的民宿老闆，為他在北港村創業打下了基礎。

2020年8月，姜詠霖正式成為一名斜槓青年。他和朋友合作，在北港村投資，合開燒烤店，同時發展出租電動車業務。生意經營一年多，去年成本已經收回，這給了姜詠霖極大的信心，2021年由於疫情，受到了一定衝擊，多虧有政府提供的相關補貼，讓姜詠霖剛剛開始的創業項目還有一絲生機。

「惠及台胞政策真的太讚了！」姜詠霖介紹說，2019年，平潭出台《關於進一步支持和鼓勵台胞來嵐就業創業的辦法（暫行）》，為台灣青年創業提供啟動資金扶持，姜詠霖所投資項目申請到了80%的租金補貼，為他們的創業成本大大減負。惠及台胞政策不僅包括創業支持，凡是來平潭發展的台青，只要符合條件，還能申請生活補貼、安家補助還有房租補助，方方面面對台胞進行實實在在的照顧。

「關於未來的規劃」

今年，姜詠霖又瞄準了新的目標，做一名幼教老師。前不久，他剛剛參加了幼兒教師資格證考試。「對台胞來說，在平潭找工作不會有太多壓力，與此同時，在兩岸融合的平潭，台胞做幼兒教師又可以進一步促進兩岸之間的交流。」

敢於嘗試，腳踏實地，搭乘大陸快車，讓姜詠霖的成長持續加速。相比於同齡人，姜詠霖覺得自己幸運很多，沒有經濟壓力，可以追求自己想要的東西。作為一名斜槓青年，初出茅廬就已涉足很多行業。「感覺自己什麼都可以做，最終想找到一個對的方向。」他覺得當工作與興趣結合，會輕鬆很多。關於未來的登「陸」計劃，姜詠霖還未想太多，他說想去杭州看看，感覺那裡的人們幸福指數很高。

今年，姜詠霖計劃回台灣過年，平潭是大陸離台灣本島最近的地方，只有68海裡，他說：「從這裡到台灣很近，兩岸之間不是距離。」（李繪）

（本文來源：「台胞之家」公眾號）