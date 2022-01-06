我國與尼加拉瓜斷交，是尼國「深明大義」投靠中國的國際現實，抑或台灣援助外交努力不夠，或外交實力根本力有未逮守不住，外交部給的說詞只有對岸挖角及尼國忘恩負義。邦交被奪責任隻字不提，蔡總統也滿臉不在乎，一副習以為常無所謂態度，倒是「湊巧」抓到「叛國」戰犯，找到替罪羔羊外交官。

尼加拉瓜突襲式斷交，末代駐尼大使吳進木滯留未返，其斷交前閃電退休，甫斷交即取得尼國國籍，不就斷交始末歸國報告釋疑，民進黨前立委林濁水指為「叛國行徑」，也強烈批判外交部荒謬離譜。

今日國際情況叫兩蔣時期好轉，外交尖兵鬥志沒退步，外交困頓除先天性的中國掣肘因素猶在，更出在蔡政府仇中情結暨台獨意識形態作祟，拚外交事倍功半，誠非戰之罪，外交腳步日益沉重，舉步維艱，外交拓展一事無成，成績掛零尚且負分，邦交國數簡直「坐吃山空」啃祖產。

代馬不思越，越禽不戀燕，落葉歸根，動物皆依戀故土，萬物之靈人類尤然。前尼加拉瓜大使吳進木欣然歸化出使國，愛上斷交國風情民俗乃稀鬆平常之事，外國傳教士及駐華使節退休留戀寶島捨不得離開的，不乏其例，美國在台協會高雄分處長歐雨修卸任不就深深著迷台灣「樂不思美」了，美國也是台灣現在進行式的斷交國，這行為無關叛國。

陶然居，逍遙遊，居住遷徙自由是憲法保障之人民權利，即使吳前大使用腳投票選擇移民，不再心繫有媽媽味道的蕞爾故國，屬個人認同自由，退休程序合法完備，拿異國國籍，購屋置產理財，受財產權保護。駐日代表謝長廷拒絕述職報告，立法院小廟請不動這尊大神，他退休若流連忘返於非邦交國日本，國人絕對樂觀其成，祝以慢走不挽留。

天涯若比鄰的外交，退休外交官為何還影留該國，諸多卸任退將為何愛好登陸祖國。執政黨是該反省，蔡政府須警惕，當女友不再依賴男友時，表示她另結新歡已移情別戀，要感謝你曾經麻煩過的人，也要珍惜麻煩過你的人。蔡政府呀！好好感恩珍惜支持過你的人民，莫待眾叛親離徒傷悲。

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