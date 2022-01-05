民進黨政治人物總愛拿國軍的一些傳統來說嘴，例如陸軍官校校歌的歌詞的「黨」旗飛舞，國民黨黨徽跟國徽問題吵了2、30年，早已澄清八百次了，至今還有立委要來「考」國防部官員，雖然是老議題，因為只要提這些，就能獲得媒體關注，屢屢得手，樂此不疲。

國軍是在民國13年於黃埔軍校建立的，這是任何人都無法否定的，否則為什麼每年陸軍官校校慶，蔡總統都要蒞臨主持，國防部規劃後年建軍百年時，擴大辦理慶祝活動，難道在紀念的時候，民國13年到38年的戰史通通都要一筆抹殺了嗎？如果政府真的不要這段歷史，中共也樂於接收，到時候抗日戰爭就真的成為解放軍打贏的，何以對得起千千萬萬的國軍先烈。

立委質疑部隊隊徽具有「大中國」思想，大抵上就是隊徽有秋海棠的圖樣，甚至有萬里長城等，要知道「長城部隊」早年是黃埔軍校教導第二師，後來在長城的古北口痛擊日軍因此得名，長城部隊戰死的英靈，至今還躺在圓山忠烈祠裡，要是知道他們血肉拚出來的榮譽，在立委口中一句「大中國」思想就抹殺，甚至要改成台灣黑熊，真是情何以堪？

國軍肇建於大陸，成長於台灣，部隊幾經整編，隊徽反而成為唯一不變的歷史傳承，是何等貴重的資產，中共都可以將國軍第200師的軍歌「義勇軍進行曲」當成國歌了，難道國軍官兵臂膀上繡著長城、秋海棠就不會「抗中保台」嗎？

政黨輪替好幾輪，國軍早已國家化了，還有民進黨立委對國軍不放心，那豈不是打了蔡總統說過的「國軍是國人安心的支柱」一巴掌。

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