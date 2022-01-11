中二選區立委補選與北市罷昶投票決果，國民黨仍遭民進黨雙殺，接續於公投之後滿盤皆墨。民進黨鋪天蓋地的攻勢固然洶湧，但國民黨的虛弱催不出藍軍選民的熱情，無疑對於朱立倫領導威信的建立是一記重拳。

朱立倫所領導的國民黨中央在這次罷昶與中二立委補選戰役，刻意淡化政黨對決的色彩，使得沒有政黨援兵和糧草支撐的在地民意敵不過綠軍的集體碾壓，以及未整合在野力量的所有資源，證明了朱立倫忽隱忽現的策略操作失當，導致藍軍選民無所適從。

國民黨在這兩役的作為，始終沒有出現一個強而有力的政治明星投手，願意出面號召，承擔起百年老店招牌重新躍起的政治香火傳承。

朱立倫開票後神隱退縮，派發言人統一說明，把四大公投和罷免跟補選當作是「過去的任務」，這種刻意畫出分水嶺的撇清責任作法，更是會讓人質疑其無能和駝鳥心態。朱立倫不能把敗選的究責推給前任，自己當作是局外人。如此，又怎麽配當最大在野黨的主席。

面對綠軍為鞏固執政權的全力猛攻，朱立倫必需改變領導風格，擴大決策圈，與發揮藍白合推動的統合協調功能，並且強化與藍營地方諸侯的溝通管道，加緊黨內團結工程，如此，才能避免在野力量分裂。

朱立倫應該記取過去換柱的教訓，要進政治廚房就不要怕熱，趕快為年底的地方大選佈局，不要太過於迷失傳統的地方派系，而是要推出一些具有優質形象的人才，方能將戰力發揮到極致，扭轉政治頹勢。

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