台中第二選區立委補選已創下台灣選舉史許多驚人紀錄，民進黨不只府院黨傾巢輔選林靜儀，國有財產署中區分署長趙子賢更親自帶隊查辦顏寬恒家族違建，搭配綠媒一搭一唱跟著大肆炒作，這場史上媒體介入最深單一選區選戰，票還沒開出、媒體醜態已畢露。

中二選區立委選戰開打迄今，最令人驚奇的是綠媒政論節目可以「有志一同」，每天瘋狂炒作顏家豪宅不法情事，甚至24年前顏家菲籍女傭自殺案，綠媒名嘴也可以同步開講，把命案講得離奇無比，目的只為影射顏家涉不法，徹底摧毀顏寬恒人格。

不論是豪宅涉不法情事或是菲傭命案，綠媒政論節目鋪天蓋地抨擊顏寬恒快兩個月，再搭配新聞台重點播報顏寬恒涉及不法，國家通訊傳播委員會（NCC）如果比照總統大選期間對中天新聞台的開罰與關台標準，綠媒罰單早已接不完、關台更是必然。只是NCC早已成了民進黨附屬機構，對綠媒每天不講新聞原則的狂轟濫炸，當然視而不見。

選前倒數4天，綠媒政論節目及新聞台更集中火力，連假性平衡都不演了，猛攻顏寬恒家族南屯招待所及沙鹿豪宅涉嫌侵占國有地，因國有財產署中區分署也加入炮轟顏家行列。帶隊的分署長趙子賢辯稱沒有政治操作，回應是社會矚目事件較謹慎，真是此地無銀三百兩。

顏寬恒參選之初，應早料到會被民進黨全黨開轟，只是他大概沒想到，這場選戰不只行政不中立，綠媒會如此瘋狂，媒體人甘為綠營鷹犬，同一議題繞來繞去，可以持續轟炸快兩個月。9日投票，不論開票結果如何，這場史上武器最不對等的選戰，媒體公信力已徹底破產。