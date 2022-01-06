日本與澳洲簽署「相互准入協定」，未來，日本的軍隊可以自由進入澳洲進行演習，澳洲軍隊也可自由進入日本領域演習，無需每次都磋商。外界解讀，日澳此舉，意在嚇阻中國的軍事威脅。

日本駐澳大使山上信吾說，兩國簽署「相互准入協定」，旨在帶頭推動實現自由和開放的印太地區。他說，南海位於日本和澳洲的生活範圍，因此日、澳兩國必須在區域內扮演領導角色，以便維護法治。

翻開地圖，日本距離海南島直線距離約3000公里，澳洲距離南海邊上的越南直線距離5000公里，距離菲律賓也有4000多公里，遠在日澳兩國三、四千甚至五千公里外的海域，居然成了兩國的生活範圍？照這個邏輯，中國主張大門口前的黃海、東海、日本海、南海都是中國的生活圈，豈不是更理直氣壯？同樣邏輯，中國豈不是也可以主張菲律賓、印尼、甚至紐澳兩國海域，都是中國的生活圈？

日澳兩國，飛象過洋，簽署相互准入協定，說穿了，不過就是俯首聽令美國，甘為五眼聯盟裡的探路先鋒罷了!說得透徹些，美日澳沒瞎攪和前，南海平靜，兩岸友好，倒是美日澳沆瀣一氣後，南海頻頻生波、兩岸頓生齟齬，印太自由開放和區域法治，似乎是更加遙遠了呢！

美日澳真想實現自由開放的印太地區，維護區域和平與法治，降低軍事衝突風險，何不放棄軍事的相互准入，聯合區域內各國，積極推動市場准入，讓各國的資金、技術、貨物、勞務相互准入，創造和平環境？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※