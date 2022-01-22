Omicron病毒（簡稱為O毒）確診病例數連日暴增，行政院長蘇貞昌卻宣稱「不排除與病毒共存」，令人擔憂政府是否已失去和病毒搏鬥的能力與決心，只好「躺平」。現在是疫情大爆發前夕階段，若遲遲不啟動三級警戒，春節期間大範圍群聚活動勢必造成海嘯般疫情。為了讓國人過一個好年，也為了避免去年5至6月時全台恐慌重現，蔡政府務必回歸「動態清零」理念果斷抗疫，否則後果不堪設想。

動態清零 精準防疫

由於Omicron輕易突破疫苗屏障、且隱蔽傳播能力超強，現有疫調、篩檢和隔離資源瞬間吃緊。相較於大部分國家選擇「躺平」，甚至韓、日、星等東亞公衛先進國家都相繼「失守」，目前真正堅持「動態清零」的，只剩下大陸、港澳和台灣。這並非巧合，而是植根於華人社會性格與政治文化對政府角色、個人義務的共同認知，進而塑造出兩岸民眾看待防疫在思維深處的共通點。

首先，兩岸政治體制、政府效能雖然大為不同，但民眾都認為政府有保護人民的責任，否則就會失去執政正當性。大陸前年1月武漢以及去年底西安疫情期間，當地政府的官僚作風就引起全民強烈的怒火。同樣，台灣去年5月遭受最嚴重本土疫情，政府公信力也瀕臨破產。其次，儘管新冠病毒已現流感化跡象，但對於青壯年的所謂「輕症」，對老年人仍然高危，而華人社會又格外崇尚尊老和孝道，和西方「物競天擇」思維迥異，一旦疫情擴散導致中老年死亡率上升，又會衝擊到兩岸民心穩定。

簡言之，兩岸至今仍採取「動態清零」思維，就是擔心一旦放開後，感染率、住院率暴增，醫療系統崩潰將導致社會信任坍塌，這並非危言聳聽。但與此同時，兩岸無論是執政者還是社會各階層，都意識到「戒嚴式」防疫不可持續，終究要兼顧防疫與社會運轉，「精準防疫」就成為雙方共同追求的方向，並在實務上不斷靠近。

先看台灣，近期推出的「數位新冠病毒健康證明」，除了實名制綁定並連結疫苗接種、PCR採檢結果外，還將成為出入部分場所的憑證，實際就是大陸「健康碼」的翻版。再看大陸，上海防疫之所以被各地民眾「仰望」，正是因為上海防疫精準化、專業化、人性化，有別於其他省市動輒封城、普篩致使社會停擺，上海至今未做全民普篩，近期只封鎖1間奶茶店更在大陸網路「爆紅」，已經和台、港防疫模式看齊。

疫情受控 回歸專業

2年前武漢疫情爆發之初，台灣社會產生強烈的恐慌情緒，再加上政治因素的影響，新冠疫情成為兩岸關係斷裂、衝突的爆點。但隨著各自疫情的受控，蔡政府對大陸防疫曾存在的偏見、惡意已基本得到糾正，重新回歸理性專業。例如台灣已在去年10月認可國藥、科興兩款獲WHO認證的大陸疫苗，近期將入境旅客落地採檢的範圍擴大至短程航線，並未將大陸返台旅客納入，說明蔡政府對大陸疫情受控的事實並不存在疑慮。

大陸Omicron疫情基本已獲控，台灣才剛剛開始，現階段當務之急是借鑒大陸成功應對Omicron的經驗，事實上，兩岸最初發現Omicron本地疫情的情境基本相似。天津1月8日發現的首宗Omicron病例就是無源頭個案，當時病毒早已悄然在學校和家庭間擴散，經過連續兩周的防堵，天津每日新增個案已降至個位數，而且新增病例都是在隔離管控區域中產生，本土傳播鏈已基本被切斷。

台灣這一波Omicron疫情也是從無源頭病例發現，主要由高雄港和桃園移工兩大群組擴散，目前還處於「大爆發」前夕，政府如能採取正確因應措施，仍有機會將影響降到最低。

疫情發生以來，《海峽兩岸醫藥衛生合作協議》下兩岸訊息管道運作至今，但只限於低階的病例通報，兩岸防疫專家也曾舉行數場視訊研討會，但數量、深度及決策影響力均有所欠缺。Omicron疫情襲台之際，兩岸應提升防疫交流層次，由官方層次專家以民間身分，就「精準防疫」展開交流。大陸要打開心胸，台灣要懂得虛心，讓台灣Omicron疫情能迅速控制下來。