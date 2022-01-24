台灣經濟表現十分亮麗，去年成長率達6.1%，為11年來最高。但民調顯示高達8成3民眾認為自己的經濟不是變壞就是沒變，也就是根本沒有變好，和政府的統計數字背道而馳。媒體也經常報導，國內生產毛額（GDP）幾乎年年成長，但20年來民眾的「實質薪資」卻停滯不前，問題到底出在哪裡？

實質薪資停滯 束手無策

曾經有人懷疑，是經濟生產的大餅被資本家越拿越多，導致勞工拿到的變少。但5年前中研院專家研究後發現，經濟大餅中勞工分得的比例（勞動份額）原來的確有下降趨勢，但2002年後就沒有繼續下降，所以很難解釋為何「實質薪資」停滯不前。

後來的研究發現，是因為將「國內生產」（GDP）和「薪資」的「名目值」調整為「真實值」時，用來調整的「物價指數」不同所致；因前者（GDP）調整時所用的價格包含了大量價格持續下滑的電子產品或零件，而後者（薪資）調整所用的價格包含大量價格持續上漲的進口資源，導致2002年後「實質國內生產」仍然顯著成長，但「實質薪資」卻停滯不前的怪異現象。也就是說，這是我們社會的生產和消費的「交易條件」惡化導致的。另外，「實質薪資」並未包括各種福利和津貼，而這其實是在持續增加的，可惜這個領域的專家或政府都沒有深入研究它們到底有多少，讓大家可以更深入地討論。

無論如何，對照幾則最近的新聞，幾乎可以確定經濟成長的果實，是被高科技和金融公司囊括了。2021年上市櫃公司全年營收創下成長率16.2%的歷史紀錄；15家上市櫃金控公司狂賺5806億元，創下歷史新高，成長率高達53.2%。而在製造業，僅僅是台積電一家企業，去年就獲利5965億元，年增率15.2%。主計總處最新的「工業及服務業平均每月總薪資」統計，去年11月為5萬0106元，比前年度同月的4萬8242元成長了3.73%，看來似乎有所成長。但若考慮去年12月的同比物價上漲率2.62%、「高頻率購買品」物價上漲率超過5%，難怪民眾感受自己的經濟狀況是持平或變壞。

上月主計總處公布「2020工業及服務業受雇員工全年薪資中位數」為50.1萬元，有半數（405萬）就業者月薪不到4.2萬元。這些較低薪者基本上就是年輕人，若扣除租屋、食物、衣著、交通、通訊等必要開支，在托嬰、托幼、課後、才藝、補習、國際交流等費用驚人的台灣，請問這些年輕人有能力或意願生養小孩嗎？即使夫妻都在工作，未來的購屋、保險、養老、長照等風險性儲備費用，加上年年變動的課綱和教材、就學申請制度，不是想到就令他們頭皮發麻，甚至連結婚都感到畏懼嗎？這些「國安問題」，政府迄今除了增加一些誘因不足的生養補助外，可說是束手無策、談都不敢談，就當是沒看到。

服務業國際化 當務之急

其實，在中研院的研究中，發現和台灣類似的南韓並未發生「實質薪資」停滯的現象，而是和國內生產同步上升，幅度雖小，但仍然增加；研判應該是「韓流」帶動了各種服務業出口所致，包括影視、教育、醫療、觀光等的國際化。中研院建議，基本上只靠內需的台灣服務業，必須學習南韓的國際化，包括國際醫療、設立國際分校、廣招國際旅客等等來提高其生產力。

然而，中研院沒有（或不敢）提出的，是對岸這個廣大的台灣服務業腹地，已經硬生生地被民進黨政府糟蹋了。南韓可以讓服務業國際化的領域，台灣原來都可以輕鬆透過改善（或維持）兩岸關係來達成的，包括《兩岸服貿協議》原可大幅擴張台灣服務業的市場，如今都已煙消雲散（蔡政府不可能讓《服貿》生效），這就是為了「抗中」所付出的代價，包括年輕庶民的未來。

除了擴大服務業市場外，政府其實還可以做許多事情，來提升服務業生產力、促進其發展的。例如，打造台灣成為「亞洲生活樂園」，讓境外人士被口碑吸引到台灣，進行完整的旅遊或周末度假、享受美食、美景、美髮、按摩、算命、購物、博物館等。但是，除了高科技和生技，請問政府關愛的眼神，可曾須臾停留在庶民服務業上，給它們適當的協助，提升其生產力和相應的薪資？若只會「抗中」，卻不管年輕庶民的未來，小心「水能載舟亦能覆舟」。