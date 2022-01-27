大陸國台辦發言人朱鳳蓮在記者會中以客家話表示，「我希望有機會去台灣，和桃園、新竹、苗栗、屏東、美濃的客家鄉親面對面交流，尤其是用客家話交流，自家人講自家話。」陸委會隨即表示歡迎。兩岸願透過良善對話營造和解的氣氛，跟外界把台海和烏克蘭對比，外界認定台海已進入「準戰爭邊緣」顯然不符合現實。

台海和烏克蘭境況各異

大陸一直希望以「融合發展」方式實現和平統一，不願兩岸兵戎相見。近日召開的2022年對台工作會議，全國政協主席汪洋會中的講話固然強調，當前世界百年變局和世紀疫情交織疊加，台海方向不確定、不穩定性增多，但他還是說要秉持「兩岸一家親」理念，完善同台企台胞分享發展機遇和落實同等待遇的政策，為台灣基層民眾、青年群體參與兩岸交流合作提供更多便利條件。也就是說，台海雖然處於不確定與不穩定的狀態，但是大陸還是希望以融合的理念，繼續推動對台工作。

但大陸為了避免民進黨政府過度操作台獨，導致兩岸可能的擦槍走火危機，還是堅決對台獨採取鬥爭手段，以壓制台獨的氣焰，最顯著的是軍機繞台，讓蔡英文政府保持警惕，不要踏出台獨紅線。軍機繞台雖然提供民進黨操作「抗中保台」的藉口，但對大陸來說，只要可以確保蔡政府不踩台獨紅線，仍然值得，這符合「想要和平，先準備戰爭」的理念。兩岸能夠冷和，總比熱戰要好得多。

當然，軍機擾台也可能引來美日同盟的關切與干涉，但是大陸對此已經有很明確的認知，也就是把台獨和外部勢力分開，對付台獨，大陸還是寄希望於台灣人民，這才會有持續強調「兩岸一家親」，以及「同等國民待遇」的溫和政策，大陸相信只要持之以恆，「勢」必然站在大陸那一邊，在兩岸經濟此消彼長的對比之下，相信台灣人民最終還是會選擇跟大陸和平統一。

至於對付「外部勢力」，大陸很清楚，沒有足夠的實力就不可能遏阻美日同盟對台干涉，而在國際上，實力等同於武力，它也是綜合國力的總和。所以，不僅經濟力要強於美國，軍力的發展也不能落後於美國，這也是大陸在軍事實力上努力「超英趕美」之因。

如今，大陸已經擁有航母、殲-16D等各式電戰機，各種飛彈、太空科技也在急起直追，這是以實力阻止「外部勢力」干涉台海情勢的有效保障。

堅定融合與遏台獨並進

因此，區分台獨和外部勢力，成為大陸對台政策不變的操作法則，沒有外部勢力干涉台海問題，大陸相信解決台灣問題，就可以不戰而屈人之兵。這也是大陸認為只要持續推動融合政策，必然是有效的主因。

所以，汪洋在對台工作會議的談話，根本就不提使用武力的話，這是大陸的自信，也是對台灣人民展現善意的一面。

同樣的，朱鳳蓮在記者會中所強調，希望透過民間和基層的交流，為兩岸關係向前發展提供更多內在動力，大陸將一如既往為兩岸交流合作創造有利條件，鼓勵兩岸民眾擴大交流，加深理解，增進認同，一起弘揚善的力量，正義的力量。她也希望兩岸民眾都要提高警惕，絕不要被民進黨當局、綠營網軍和特定媒體帶亂節奏、帶偏方向，加深誤解和偏見。

美國一向把武力視為「政治工具」，使用武力並非要滅亡他國，而是作為阻止侵略的行動，就像當前俄羅斯可能入侵烏克蘭的情勢下，美國與歐盟保持高度警戒，利用各種會談協商希望避免戰爭的發生，同時美國調動8500名士兵待命，必要時隨時奔赴戰場。

同樣的，大陸對台雖然不願意放棄武力的使用，但是在對台工作很少提及使用武力。大陸軍機擾台更像是對台獨的「政治鬥爭」，是一種政治工具，並非是為武統做準備。

大陸對台政策以融合發展為前提，將不斷釋出交流與和解的善意，台灣不需要拒人於千里之外，就像陸委會歡迎朱鳳蓮來訪一樣，千里和平，必然始於足下。