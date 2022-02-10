國民黨政府戰後在台灣從事中國化的努力，社會上仍瀰漫濃濃日本味。以日常生活來說，進口的日本貨當然是比國產的價格高，特別是車輛及電器，儼然就是高品質的保證。就文化層面，不談台語歌，連國語歌曲都翻唱，只能說一衣帶水，沒有必要刻意區隔本土或東西洋。至若老一輩以「有日本精神」來形容政治人物的執著，彷佛幾分無奈。

從吳濁流的小說《亞細亞的孤兒》來看，日本統治的不平等權力結構宛如枷鎖，台灣人不禁有劣等的情結，也就是自卑感，唯一的救贖是集體自我認同的追尋。巫永福也有類似的經驗，在差別待遇下，台灣人被當作二等公民，難怪有「生為台灣人的悲哀」，而「台中一中的精神」就是反日。鍾肇政的自傳《濁流三部曲》更反映被征服者的憤怒及抉擇。

當父執輩以「夜不閉戶、路不拾遺」來遙想日本時代，如此高度選擇的浪漫記憶，唯一的解釋是對於後二二八的國府統治不滿，所謂「狗去豬來」的非人化否定，表達對祖國由企盼到沮喪。相對地，台灣人對於日本人的好感在《海角七號》顯露無遺，與其說莫名的懷舊，倒不如說半個世紀被拋棄的宣洩。惟有李登輝前總統維持應有的起碼睥睨。

殖民統治無非為了成就帝國的壯大，不能只有殺雞取卵，而教化絕非出於人道關懷。因此，不論是教育、衛生或交通建設，日本一方面可以收買人心、羈縻菁英，另一方面還是有其盤算，不管是把台灣視為穀倉或南進的基地。有人感佩八田與一對台灣的貢獻，譽為「嘉南大圳之父」，無異肯定殖民統治，畢竟，台灣人即使沒有日本殖民也會自尋現代化之途。

儘管日本當年甲午戰敗中國、透過《馬關條約》取得台灣，不說征服綏靖過程有多少抗日分子死於盜匪罪名，迄今尚未正式為殖民統治向台灣人道歉，嚴重失憶。民進黨高舉轉型正義大旗，藉口無力而不願處理戰前的不公不義，無視總督府強制將山地原住民土地全數收歸國有，搖身一變幫兇。更有人以記憶所及「朝鮮樓」來合理化慰安婦，匪夷所思。

究竟是否開放日本福島「核食」，當然應該實事求是、科學辦事，什麼都可以談。然而，親兄弟、明算帳，一廂情願並非外交常態，你尊我卑更無法久久長長，何況涉及國民生命健康的風險。其實，不管國會、在野黨或民意，內部歧見可加長談判的縱深、增加討價還價的籌碼；至於所謂的善意，絕非自廢武功、百般巴結，這是開放萊豬進口的慘痛經驗，民進黨政府似乎慣性舉白旗。

日本前恭後倨，去年還表態進口核食與否無關加入CPTPP，過完年揚言進口是必要條件、不是交換條件，高傲到極點。話又說回來，蔡英文當初剛選上總統，日本就蠻橫宣稱沖之鳥是島、非礁，民進黨政府硬是把國家尊嚴吞下去了，難怪對方完全沒有把台灣看在眼裡。相對之下，韓國為了二戰期間的強制勞役還在跟日本對簿公堂，不損加入CPTPP的決心。

我的學長楊基銓東京帝大畢業、高等文官優等，老師幫他寫了一堆介紹信，終究只能去拓務省、回台任職總督府。也是留日的夫人說過，日本人最討厭傳教、推銷、投懷送抱，應該是四海皆準吧！（作者為國立東華大學民族事務暨發展學系教授）