烏克蘭危機近日來似有節節升高的趨勢。面對俄羅斯不甩西方國家的警告而持續增兵烏克蘭邊境，且在10日與白俄羅斯展開為期10天的聯合軍演，使得各國對俄烏情勢更感悲觀。

拜登總統再次呼籲美國公民儘速撤離烏克蘭，表示政府不會派兵協助撤離，因為「倘若美俄交火，就是一場世界大戰了」。英國首相強森也警告，「未來幾天可能是歐洲近幾十年來最危險的時刻」。

拜登雖曾與俄羅斯總統普丁視訊會談，法國總統馬克宏也親自到莫斯科進行穿梭外交，都難勸退普丁，很顯然是因為普丁對美國及歐盟不願承諾不讓烏克蘭成為北約會員國感到絕望，才會想以武力表達其強硬態度。

以地緣政治角度觀察，莫斯科的軍事行動乃是出於北約東擴對其生存空間之威脅，導致普丁採取激烈手段回應。更重要的是，拜登及北約只是反覆重申對俄羅斯出兵烏克蘭將遭致經濟制裁的警告，也增兵鄰國，卻公開表明不會派兵進入烏克蘭，等於為普丁開綠燈，也讓烏國政府震驚，深怕美國只是動嘴不動手的紙老虎，反而讓烏克蘭淪為北約空口支持的犧牲品。

面對美俄這回合的交手，正好可以作為觀察美國對台海開戰的可能因應方式。因為台灣與烏克蘭雖受到美國及北約的力挺，卻都在美國的正式防衛體系之外。中研院院士吳玉山日前就點出，相較於烏克蘭，我國有台海相隔的天然屏障優勢及縱深不足的劣勢，再加上台灣地狹人稠，處理兩岸關係應更加謹慎小心。

正因拜登拒絕派兵直接介入俄烏衝突，法、德也陸續表達與美國的歧見，德國總理甚至婉拒拜登要求切斷俄羅斯的北溪二號天然氣管線，作為制裁俄國的手段，這都使得普丁更加有恃無恐，堅持不達目的絕不撤兵。

誠如美國華府智庫學者葛萊儀的觀察，北京正密切關注美國如何應對俄羅斯，藉此判斷拜登未來會以何種方式介入兩岸武力衝突。但這只是粗淺的聯想，其中還有更深的意涵。別忘了，烏克蘭危機只是凸顯美俄對歐洲地緣政治的較勁，但兩岸統一涉及到中共的統治合法性及民族大義。兩者孰輕孰重，國人應清楚分辨，不該被民進黨「抗中保台」的謊言沖昏頭。

看看拜登對俄烏危機的色厲內荏，台灣人豈能無感？美國從未公開承諾會派兵協防台灣，民進黨卻恣意誇大以誤導國人視聽。拜登現在就表明，即使俄羅斯侵略烏克蘭，美國也不會出兵，因為「美國人與俄羅斯人開始互相射擊時，那會是一場世界大戰。」這樣的邏輯套在台海危機中就顯示，台海萬一有事，他也絕不會為台灣打中國的，因為中美互打豈不也是一場世界大戰嗎？

看看如今烏克蘭被動的處境，歐美等國奔走也難化解戰事的危機；再回頭想想被稱為「全世界最危險的地方」─台灣，難道蔡政府在美中台關係上不該如履薄冰嗎？希望今日烏克蘭的一幕，不會是明日台灣的景象。

（作者為國家政策研究基金會副研究員）