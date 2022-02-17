高巿府經發局長廖泰翔參訪晟田科技，強調迎接後疫情時代，將持續協助廠商一起打世界盃。（經發局提供）

因疫情衝擊，全球航太產業近2年累計損失上看千億美元，高市府去年邀集11家產學單位成立「航太研發維修菁英暨發動機產修聯盟」，看好後疫情時代航太產業復甦、在地半導體產業鏈成形，持續推動產業高值化及多元發展。

高巿府經發局長廖泰翔16日率隊參訪在地航太及精密機械大廠晟田科技，除了當面交流未來產業發展布局、了解業者需求，也提到後疫情時代推動航太業高值化，要跟上半導體產業鏈多元化發展，帶領廠商一起打世界盃。

經發局長廖泰翔指出，航太產業近2年因疫情衝擊，全球業者累計損失超過千億美元，後疫情時代各國邊境將陸續開放，看好航太市場復甦，高雄在地廠商包含駐龍、科力、成新等業者已組隊進駐仁武產業園區擴廠。

經發局說，晟田董事長謝永昌對市府長期輔導航太產業並率隊訪廠表達感謝，經發局也將持續舉辦AS9100、NADCAP等特殊製程等航太國際認證課程，推動專攻國機國造的航太研發產修聯盟，為切入全球發動機產修市場做準備。