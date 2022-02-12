時代力量不分區立委王婉諭，日前在臉書表示：去年她曾指出教育部線上國語辭典具性別歧視問題，因此在質詢時要求教育部改善；不久前，教育部已回覆調整進度，表示將建立「常態檢修」性別平等議題內容機制。

前述有關要求教育部改善涉及「性別歧視」的議題，其中最讓王立委滿意的是，外祖父、外祖母、外公、外婆等，原先在辭典中，都是「對媽媽的父母親」的稱謂，如今調整過後，加註了「今亦稱祖父、祖母、阿公、阿嬤」；祖父、祖母也不只是對「父親的父母親」，也同樣也能是「母親的父母親」。

此一稱謂的改變，經媒體轉述王立委的臉書報導之後，在短短數小時之內，即招致數十位網友的負評，竟然沒有一則是贊成及叫好的。這些評論包括：如果有個「外」字就是歧視，要改的可多了，例如外國人、外科醫生、外送員、外行人等等。也有人指王委員是「吃飽了沒事做」！

的確，有關對父母親的爸爸和媽媽，父母親的兄弟姊妹及他們的下一代，在中文裡都有著不同的稱謂，區分的清清楚楚；這不僅是行之有年的習慣，中國文化中所強調的倫理，也是詳細的區別。要去改變稱謂，實在是沒有意義，也沒有道理。

王婉諭透露，她們家的孩子過去也不理解，「為什麼爸爸的爸爸媽媽，跟媽媽的爸爸媽媽，會有內外的差異？為什麼媽媽的爸爸媽媽是外公外婆？不都一樣是阿公阿嬤、爺爺奶奶嗎？」並認為如今這樣的改變，也更加符合我們的生活樣態。難道王立委不會跟她的孩子解釋清楚嗎？年輕的一代對許多用字的簡化，已經凸顯了他們的弱智；對中文的學識，更是比大陸學生差了一大截。

有網友批評王立委是「吃飽撐著沒事幹嗎」？「這樣的改變就不會有性別歧視嗎」？持平而論，王婉瑜能夠當上立委，多少跟她女兒小燈泡的慘死所獲取的同情有關。然而她在立委任內的確是盡心盡力。幾年來她在司法及法制委員會的質詢，或者總質詢中，針對犯罪被害人的保護與協助、兒童及少年福利與權益保障和性平觀念方面都有認真的表現。但上述名稱的改變，則確有值得思考與商議之處。

至於我們的教育部，幾年下來出過的紕漏和受到批評之處還真是不少。其實在多年前教育部的「重編國語辭典修訂本」中對於通用字詞的說明，將許多平常易混淆的字詞都列為正解，認為一個詞可以有多種寫法都不算錯。因而讓許多中文老師對於重編辭典無法認同。

如今教育部也無須見到立委就矮一截，主管國家教育百年大計的官員們，在立院接受質詢時，不要總是唯唯諾諾、沒有主見。畢竟在教育部裡面養了許多吃國家俸祿、領取老百姓納稅血汗錢的教育專家；你們應當根據自己的專業，多做一些有意義的實事，而不是沒事找事做才好！

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