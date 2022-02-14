近期各界最關注的財經議題是通膨，上周美國公布1月通膨數據，消費者物價指數年增率高達7.5%，是40年來最高；接下去值得觀察的是：美國會不會為救通膨而降低對大陸加徵的關稅？

去年初學界開始發出「通膨再起」的警告，美國財政部與聯準會都否認其可能，等通膨數字上揚，仍強調「只是短暫現象」，結果通膨率「沒有最高、只有更高」，一路上揚到現在。今年能否緩和仍在未知之數，專家已經提出防「停滯性通膨」的警告。

美國通膨的原因有一部分來自外在環境因素，例如疫情引發的諸多問題，導致成本增加、價格上揚；但不能否認的是，也有一部分來自美國政府本身的因素，而且，其所占比重可能更高。

最明顯的當然是美國政府過頭的大撒幣財政政策，及無窮無盡的QE（零利率與量化寬鬆）貨幣政策；較不明顯的則是美國對中國大陸發動的貿易戰、關稅戰、科技戰等「組合拳」，造成供應鏈被打亂與重組，因而生產受阻、成本與價格上揚；對大陸部分商品加徵25%的關稅，更讓售價調升，連拜登團隊的財經官員都承認，加徵關稅不利美國消費者與經濟。

在中美關係持續惡化下，不僅原先外界期待的降低關稅毫無蹤跡，美方甚至已發出可能「再增加關稅」的警告，原因是大陸未達成第一階段貿易協議的要求。

拜登政府因通膨走高等因素，民調支持度大幅下滑，由通膨的原因可看出，多半屬「自作孽」；通膨飆上7.5%以後，是否能讓美國政府想到減關稅可緩和通膨，還是會繼續把打擊大陸的「霸權之爭」擺在第一位，大家且拭目以待。