抗中保台去中化，已成為蔡政府執政的七字箴言。從政策的推行，到政治的壓力，無所不在的反中氛圍，使得人人自危，自動上行下效，如今連出版社都淪陷，私自竄改著作，將大陸改中國，盲目到鬧出「哥倫布發現新中國」的荒謬笑話。台灣，似乎已回到當初那種連講台語都會受處罰的白色恐怖年代。

2016年1月16日，蔡英文在總統勝選感言說，「我當總統一天，沒人需要為他的認同而道歉。」講得鏗鏘有力，但事實一再證明，這個承諾像屁一樣，稍縱即逝。

戒嚴時期，威權統治的嚴管勤教，其終極目的，就是要讓政府不必出手，老百姓也能自動自發遵守遊戲規則。簡單說，就是殺雞儆猴。

昨天，總統府、行政院同步發出聲明，將出手懲處在練習時身穿大陸隊服的滑冰選手黃郁婷，如此公開教訓，看在所有台灣運動員眼裡，往後還有誰敢碰觸執政者的「反中」政治紅線？黃郁婷事件是如此，昨天發生的麥田出版社事件，恐怕也是如此。

2020年底，文化部宣布，中國簡體書授權台灣繁體中文出版必須審查，無論官方事後如何解釋，實際上此舉就是「陸書送審」。當「沒有《出版法》的《出版法》」重新復辟，出版界眼見棍子揮來，必然開始有人會揣摩上意，以免被點痣作記號。所謂的「大陸」改為「中國」，不就是出版業服膺政治意識形態的具體展現嗎？

如果出版社是因「有人」警告，被要求大陸二字不得見諸書刊，才不得不亂改著作，情況恐怕還沒那麼糟。怕的是，如果沒人指指點點，出版社就先自我審查，政治正確到渾然不覺，這對台灣而言才是真正可怕的事，這代表社會已經又走回當年那個白色恐怖年代。