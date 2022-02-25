台達電（2308）25日召開法說會，由台達電董事長海英俊說明2022年營運展望，該公司信用評等公司中華信評，25日同步公布，授予台達電的長期發行體信用評等為「twAA」，短期發行體信用評等為「twA-1+」，兩項評等均屬於偏向優等的等級。

中華信評表示，台達電2021年前三季的EBITDA約新台幣368億元，接下來應會繼續維持較低的財務槓桿偏好，並在未來兩年將其併購支出，大致維持在其可支配的現金流量範圍內。

現金股利支出是上市公司很大筆的年度支出。中華信評主辦分析師許智清指出，台達電的現金股利配發率為前一年淨利的50％至60％，與其他具領先地位的科技硬體與半導體公司大致相同，「台達電將維持穩健的股利政策，以在支應成長所需的支出的同時，仍維持強健的資產負債表！」，在強勁且為正數的自由營運現金流量與審慎的現金股利政策支持下，未來兩年台達電應可在調整後的基礎上，維持無借款的狀態。

依據中華信評的評估，未來兩年，台達電應可在全球電源供應器與散熱元件市場中維持領先地位，並維持近10％的營收成長率。不過，許智清認為，較高的原料成本、獲利性仍較低的電動車業務與樓宇自動化業務的快速成長，可能略為削弱台達電的整體利潤率。