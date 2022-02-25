週六開始就是一連3天的二二八連續假期（2月26日至2月28日），公路總局預估本次連假主要旅次將以觀光旅遊為主，省道主要幹道及各地觀光風景區將出現車潮，提醒民眾先蒐集路況資訊再出門，避開尖峰時段及路段。

公路總局預估觀光旅遊車潮將於2月26日至2月27日上午湧現，返回工作地車潮則預估從2月27日下午開始至2月28日，主要城際道路易壅塞的路段及時段如下，建議民眾可避開壅塞時段上路：

1.台9線蘇花路廊，南下2月26日5-12時；北上2月27日15-20時及2月28日11-18時。

2.台9線南迴公路，屏東往臺東方向2月26日10-15時；臺東往屏東方向2月28日12-19時。

3.台1線水底寮至楓港路段，南下2月26日10-17時；北上2月27日15-19時及2月28日13-19時。

4.台61線鳳鼻至香山路段，南下2月25日17-19時及2月26日8-13時；北上2月27日16-21時及2月28日16-19時。

5.台61線竹南路段，南下2月26日10-13時；北上2月27日及2月28日15-21時。

6.台61線中彰大橋改建路段，南下2月26日9-14時；北上2月27日16-19時。

至於銜接國道的台64線中和交流道、台65線土城交流道、台74線臺中快官~成功路段及大里二~霧峰路段、台86線關廟交流道及台18線中埔交流道等，預估連續假期會有車多壅塞情形；重要觀光風景區鄰近路段包括：台2線福隆~瑞濱路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖路段、台9線礁溪路段，預估於連續假期3天皆有車多壅塞情形發生，台2線萬里~大武崙路段、台3線大湖路段、台14甲線清境路段、台21線日月潭周邊及台26線墾丁路段，預估連續假期前2天有車多壅塞情形；以上道路狀況公路總局已發布在該局的疏運網頁，另外也會提供最即時的交通資訊，請用路人多多利用作為外出行程規劃或調整之參考。

本次二二八連續假期適逢武陵農場櫻花季，櫻花季期間武陵農場實施總量管制，每日進場人數6000人，包括住宿遊客1800人及一日遊遊客4200人，無通行證之車輛禁止進入中124線，欲前往武陵農場賞櫻的民眾，可先行至公路總局網站查詢各項疏運措施及交通方式。

在公共運輸部分，公路總局針對民眾連假期間返鄉出遊需求，已請客運業者籌備充足運能，並視場站候車人潮機動加開班次，同時為因應COVID-19疫情，該局也已請場站及客運業者做好人車安全整備及防疫措施，於場站、候車地點及常接觸設施等重點區域於營運期間加強清潔消毒作業，以維護乘客及工作人員健康，該局呼籲民眾於連假期間返鄉出遊搭乘公共運輸，也請搭乘公路客運民眾務必配合量測體溫、遵循實聯制及相關飲食規定、確實配戴口罩並維持適當社交距離，做好自我防護。

本次二二八連續假期公路客運預售票已於2022年1月25日起陸續開始販售，截至2月23日止，西部及東部國道客運皆尚有8成空位，請民眾多加利用，相關購票資訊可至各客運業者官網查詢。

以上相關疏運資訊，民眾均可至公路總局網站(http://www.thb.gov.tw)查詢，或下載「幸福公路」App查詢省道即時路況、國道替代道路導引、交管措施等資訊。公路總局提醒民眾於返鄉及出遊前可參考易壅塞路段及時段，預先做好行前規劃，亦可多加利用公共運輸多項優惠，減少交通壅塞同時安全抵達目的地。