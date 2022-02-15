三立董座林崑海傳出罹癌過世，在當前民進黨縣市長與議員初選即將開打的狀況下，可以說是一場大地震，劇烈衝擊民進黨內派系板塊。

被稱為海董的林崑海除了有自己的影視帝國與電視台之外，還投資土地開發生意，之後再將利益投入政治運作，在民進黨內養起一個派系。民進黨內派系多是政治人物領銜，唯獨前身為海派的湧言會是媒體大老帶頭，還掌握黨內中執委與中常委，這也是海董前陣子身體微恙，可以動用到總統南下探視的原因。

但湧言會畢竟是靠海董個人的政商關係營運起來的派系，一旦海董有了萬一，海董的家人或媒體經營者如果志不在此或能力不夠，湧言會的金流就沒有了，派系成員媒體曝光的機會也會隨之大減，這是湧言會當前要面對的重大危機。

而且民進黨縣市長與議員的黨內初選即將開打，海派的候選人也都已經掛起看板旗幟備戰，如今主帥不在，銀彈與曝光率未必有著落，初選成績也會受到影響。而五月即將到來的黨部主委與全國黨代表選舉又攸關中執委、中評委與中常委的選出，沒有海董的湧言會要如何應戰，也是關鍵。

湧言會要找到能夠接替海董影響力的大老不容易，但成員中不少是實力派，在有志大位者布局總統大選的情形下，其他派系肯定會來招手，但這樣海派就要準備「散戲」了。

林崑海的崛起是一個傳奇，海董離世會是一場地震，將讓民進黨的派系重組提前到來。

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