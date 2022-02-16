指揮中心14日宣布，將把從境外入境台灣民眾的居家檢疫天數由14天縮短至10天。然而還有兩個疑點待釐清。

首先，境內疑似接觸到確診者的居家隔離民眾，被隔離天數是否要縮短呢？如果只縮短境外，卻維持境內的隔離天數，這樣公平嗎？難道沒有出國的民眾就活該被隔離比較久？台灣境內的新冠病毒並不會比外國的新冠病毒更毒，潛伏期也不會更久，應有一致標準。

其次，民眾在台灣社區內遭到居家隔離後，倘若集中檢疫所已無空房，除了台北、高雄、桃園願意全額補助民眾入住防疫旅館的錢之外，其他縣市被擴大匡列的民眾，常常需要自費負擔入住防疫旅館的費用，動輒要花數萬元，民眾在台灣社區內接觸到確診者，被迫要隔離，是受害者，結果還要自費，天理何在？

陳時中不能總是將責任推給地方，就撒手不管，陳時中想管的時候，2020年彰化縣政府率先萬人普篩也可以被擋下，地方近期惡搞擴大匡列讓民眾自費，指揮中心會無法介入嗎？非不能也，不為也。

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