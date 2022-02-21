以現在的眼光來看，美元霸權看來絕對是牢不可破，但從近來一些數據來看，美元霸權很可能已經悄然鬆動了！

上周環球銀行金融電信協會（SWIFT）網站公布今年1月的全球支付排名，各個主要貨幣的排名未變動，美元還是以近4成的比例高居第1，歐元以36%居次，第3名是英鎊的6%，人民幣以3%多居第4名，日圓不到3%居第5名。

值得注意的是：雖然人民幣全球支付排名還是第4，但卻增加快速，全球占比從去年12月的2.7%增為3.2%，創歷史新高。如果趨勢不變，人民幣占全球支付比很快就能超過英鎊。

美國是目前全球無可爭議的第一強國與霸權，而美元霸權既是美國霸權的結果，也是進一步鞏固美國霸權的最重要支柱，美元仍是最重要的貿易結算貨幣，更是占絕大多數的金融市場交易貨幣，美元霸權儼然牢不可破。

不過，隨著大陸的崛起，及美國濫用美元霸權─例如動輒凍結其視為敵國的資產，或甚至動用全球公共財性質的外匯結算機構SWIFT來制裁其他國家等的影響，這種情況已有改變。那些與美國「不對盤」的國家，千方百計想繞過SWIFT進行結算，連美國的歐洲盟邦也有意另立管道，免受美國挾持。

作為全球最大的貿易國，大陸一直希望能多增加以人民幣結算的貿易額，一來可節省貿易結算的成本與手續，二來可逐步打破美元霸權，從人民幣支付比例快速增加來看，雖然與美元差距仍大，但確實已取得成效。

美元霸權仍在，不過已有鬆動跡象，如果美國繼續濫用其作為全球準備貨幣發行國的特權，鬆動速度可能會更快。