俄羅斯對烏克蘭宣戰，烏克蘭隨即與俄羅斯斷交，媒體報導陳兵邊界已久的俄羅斯部隊不但進入烏東，甚至已挺進烏克蘭首都基輔近郊，顯見俄羅斯鐵了心阻止烏克蘭加入北約，寧願接受各國制裁，也要以武力達成其國家目的。

俄羅斯迅雷不及掩耳，以戰機轟炸、飛彈襲擊、砲擊等方式攻擊烏克蘭軍事基地，並癱瘓各政府部門網路，全面削減烏克蘭軍隊的作戰能力，烏克蘭太相信西方各國的「口惠」，及輕武器的援助，以為各國會全力支持烏克蘭，可以等到戰事發生才開始動員後備部隊，人員到齊再實施臨戰訓練。烏克蘭對戰爭的準備不夠周延，以美國為首的各國表現與反應也令人心寒。

看到烏克蘭民眾大批向鄰國逃亡，銀行的現金、加油站的汽油都供不應求，相信國人看到這些新聞，心中一定有感，所以政府不斷向民眾信心喊話，台灣不是烏克蘭，在地理位置、全球產業的供應鏈上，在世界上有重要的地位，不可一概而論，但是國人看著這幾年來兩岸關係的變化，相信是點滴在心頭。

歐洲承平已久，近年經濟情況並不好，一再削弱軍備的後果，面對軍事威脅，一時之間居然沒有任何應對方法，只能坐視烏克蘭孤軍奮戰。國人必須知道，國家安全一味仰仗其他國家支持，幻想中共武力犯台時，美國會派兵來救援，就看看烏克蘭的難民吧！他們還有鄰國可去，我們要去哪裡？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※