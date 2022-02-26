台灣2020年製造業附加價值率32.3%，較2019年增加2.4個百分點，接近日本的36.8%和美國的41.0%，2021年出口4464.5億美元，出超652.8億美元，都創歷史新高，但國人實質經常性薪資2021年下降了0.04%，為5年來所首見。顯示國人薪資並未隨製造業附加價值提高與出口擴張而增加。

附加價值率 停滯不前

深入探究可以發現，在製造業附加價值率提高與出口擴張外表下，隱藏了產業間高度差異化的現象。就附加價值率而言，只有電子零組件業提高，傳統的成衣服飾、家具、機械、汽車、基本金屬、石油及煤等次產業，20年來不是停滯就是下降，服務業20年來甚至由69.2%降到68.3%，換句話說，國內產業發展出現了嚴重的「雙元化」現象。部分產業研究專家因而憂心台灣得了「荷蘭病」—電子零組件業快速成長與大量外銷因而壟斷各種資源，加上出口順差帶來幣值升高，反而造成傳產和服務業落後停滯。

這種製造和服務業生產力明顯差異的現象，是先進國家看不到的。由於生產資源自由移動，會在各產業間迅速移動，調整到產業間生產力皆類似的平衡狀態。然而，台灣電子業以全球為市場，得以在出口暢旺下持續提升生產力；但服務業因多限於島內狹隘市場難以出口，生產力難以提升，別說薪資偏低的住宿餐飲業，連獲利巨大、薪資較高的金融服務業的「附加價值率」，20年來居然也難獲提升，這是極大的警訊。

馬政府時期，準備和對岸簽署《服務貿易協議》，就是在為台灣服務業擴大市場，企盼對岸開放服務市場，讓台灣服務業得以赴陸投資，向對岸出口來創造更高的「附加價值」。但民進黨卻視《服貿》為蛇蠍，認為台灣不可能「從中國走向世界」，必須「從世界走入中國」，無極限地扭曲《服貿》為馬政府和對岸合謀出賣台灣的「木馬屠城」陰謀，並以「太陽花學運」將其成功擋下之後，迄今卻無力加入任何有意義的「區域貿易協定」；乃至於今天占國內生產（GDP）6成的服務業，既無法「走入中國」，更無力「走向世界」，只能蜷縮於此小島，其「附加價值率」當然也就停滯不前，讓製造和服務兩業間的「雙元性」日益嚴重。

助弱勢產業 走向國際

和跛腳的產業發展同時出現的，是服務業生產力停滯不前，只好降低薪酬，甚至只能提供時薪工作；國家未能與他國簽訂「區域貿易協定」，傳統製造業出口必須向外國繳交關稅，處於不利的國際競爭環境，也只能降低薪資求生存，因而難以招攬優秀人才，造成惡性循環讓生產力更加停滯，進而造成傳產、服務業薪資和電子業越差越遠，「薪資雙元性」越來越嚴重。其結果是台灣的「所得分配」逐漸惡化，電子業的科技新貴大肆購買豪宅炒高房價，但眾多年輕人卻望屋興嘆、心生怨懟而抱怨「世代不公」。若政府無法迅速處理這種狀況，因支持「反中、抗中」而挺民進黨政府的年輕人，終將因生活重壓難以喘息而強烈反彈，成為載舟亦能覆舟的力量，絕非提供區區一些生養育津貼就能解決的。

建議蔡政府，首先，除了法規調適以外，盡速提出應對市場開放的「產業調整方案」和完整的「產業受衝擊救濟方案」，強化產業界（特別是弱勢的農業和傳統製造業）信心，讓加入CPTPP不會受到國內產業抗拒而延宕。其次，盡速強化農業和傳產研發機構的規模和能量，提供弱勢農工業更有國際競爭力來面對市場開放的競爭，讓農民和勞工更有信心面對開放，不會抗拒加入CPTPP。其三，除了CPTPP也要申請加入RCEP，北京不見得一定會杯葛，不要畫地自限。最後，要調整政府的研發資源配置，將過去多流向優勢產業的資源改變，投置於弱勢的傳產和服務業，以更強的創新和輔導，協助其走向國際。

若民進黨沉迷於幾次選舉和公投的勝利，不願面對「產業雙元性」帶來的危機，那麼將民進黨送上權力殿堂的力量，絕對會成為拉其下馬的覆舟之水，切莫輕忽了這隻巨大的「灰犀牛」。