國防部召開記者會，說明新制14天後備教召的訓練內容，因俄烏戰爭的影響，國人感同身受特別關心國防事務，尤其對國軍役期及兵役制度的討論度特別高，國防部也要在3月5日首度實施新制教召，蔡總統將前去視導，新後備動員，深受各界的重視。

今年前三季總共要教召24個營一個連，第四季再做總檢討。根據陸軍的說法，教召以專長複訓為主，主要增加射擊訓練及戰鬥教練的時數，還有夜行軍等課程，短短14天的課程，陸軍也算竭盡所能。

排課容易，重點在執行，後備營的幹部並不是動員而來的，而是部隊抽騰的基幹，每一個科目都需要合格的教官，而且教的是「老」兵，說不定兵器訓練或戰鬥教練有些老兵比現役的都還熟練，那就嚴重打擊幹部威信了。

過去教召時常發生，教召員不服管教事件，幹部怕被媒體報導，往往低聲下氣拜託教召員不要鬧事，未來教召員的管理模式，將如何拿捏，考驗著幹部的智慧，另外教召員報到後，是否還是穿庫存舊式迷彩服，戴二次大戰的M-1頭盔，近幾年退伍的兵，早就穿新式迷彩服、戴防彈頭盔、用T-91步槍，若是回來教召是穿舊軍服、用老裝備、射擊舊式65式步槍，就與專長複訓意旨不符了。

更重要的是現實面，目前只能教召低專長的一般步兵，軍中缺乏的戰甲車、特車駕駛，以及高專長的後勤、保修人員，他們的編組與訓練相信才是國防部後備召集的大問題，我們樂見國防部邁出改革第一步，也再次呼籲國防部，對於役期的時間能夠做出通盤的檢討，而不是搞成服現役時訓練不足，退伍後再加強訓練的世界奇觀。

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