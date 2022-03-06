在先父浩公於民34年（1945）2月想要辭去縣長職務的時候，也正是日寇侵華之戰快將結束之時。

其時日寇除欲進占陪都重慶外，亦欲先攻占整個廣東省，切斷廣東、福建等省與重慶的聯繫。日寇已於民27年（1938）10月占領廣州，廣東省政府乃遷往韶關；民34年（1945）初，日寇又攻占韶關，省政府乃再遷至與江西接壤的平遠，平遠一夕間成為廣東省的省會。

省府為了抗敵作戰的指揮便利，民34年（1945）2月，平遠及蕉嶺二縣縣長皆改由軍人出任，浩公的辭職乃順利獲准，改出任廣東省黨部委員，全家由蕉嶺搬回平遠。

民34年（1945）7月，我在平遠的鐵民學校小學部畢業了，也正是浩公辭去了縣長苦差，在老家暫做閑差的時日中。其時抗戰局勢大局向好，但日寇仍頑抗中。廣東省政府撤退在平遠縣，這偏鄉僻縣因省政府的到來，增加了不少熱鬧。浩公在省政府或省黨部的故舊朋友，來家中拜會的自然也多了，故消息也更靈通。

民34年（1945）8月6日，美空軍在廣島投下第一顆原子彈，3天後的9日，在長崎投下第二顆原子彈，我們都及時知道；接著來的是8月10日，日本政府請降書，已由瑞士、瑞典轉達中、美、英、蘇4個同盟國，表達願意接受盟方《波茨坦宣言》中的各項規定，接受無條件投降。

這一驚天消息，平遠在11日中午收悉，東石鎮已開始燃放鞭砲。旋見一穿著白衣的鄉親，脫下上衣，一路飛舞著上衣，同時大叫：「日本投降了，日本投降了」，自墟崗前來向浩公報告。浩公一時呆立門前，狀似不可置信。平遠的鞭砲聲響，繼續響徹到深夜，真是舉國歡騰。第二天，但見浩公在客廳內渡步，大聲用客語吟唱著：

原子彈從天上來，長崎廣島化成灰；

倭皇乞地無顏色，開國於今第一回。

在不盡的鞭炮聲中，中國，緩慢地終於站起來了。至於誰代表中國，卻是抗戰勝利後中國內政上「分」、「合」問題的又一篇章。

鐵民學校離我們的住家距離約5公里左右，故學校的學生，很多要住校求學，少數附近村莊的子弟，才每日走讀。住宿生每個禮拜，要自帶米糧到校；米放入一布袋中繫緊，上繫名牌，丟入大鐵鍋中用水煮熟。大多自帶鹹菜、蘿蔔乾等佐食；飯堂也零賣些青菜、肉食點綴，是當時家鄉的典型生活。

是年快入夏時，我和同胞雙生弟偉湘，禮拜六放學後結伴步行回家，但見水田缺水，禾稻全部被蝗蟲侵入而成枯焦現象，不覺都大吃一驚，凝視久之。兩位小兄弟默看後互按手印誓曰：你（偉湘）以後上大學要學病蟲害，我學水利，造福鄉梓，為民除害。

勝利了，小學也畢業了，浩公自然考慮子女們繼續升學的問題。那時的梅縣，不僅是梅州市教育最發達的地區，也是全國各縣市中，中等學校最多的縣份。據知僅梅縣一縣，有中學36所，和江蘇的無錫齊名。

無鍚是魚米之鄉，學校多應在意料之中，梅縣卻是個山區縣份，學校多就有點例外了。原因在梅縣縣民很多到南洋一帶謀生，像葉劍英即其中之一；而絕大多數到外地謀生者，是目不識丁的打工仔，謀生時自然吃盡唸書太少之苦。故在南洋各地打工有成之後，返鄉後的要務，就是要在家鄉興辦學校；小學可由私塾變成，辦校就多從中學開始。僑鄉梅縣，乃遍地開花，中學遍立而成風氣，梅縣中學之多，原因在此。

民34年（1945）秋，哥哥們安排到梅縣的私立東山中學，我則到梅縣縣立一中初中一年級。民35年（1946）春，我們四兄弟都轉入樂育中學，這是一所含初中及高中的完全中學，是德國人的基督教會興辦，在梅州薄有名聲。但德國戰敗，德人皆遣送回國，改由梅縣當地教會人士主持，仍維持了相當的基督教會氣息。

同樣是中央銀行發行的金圓券，民國37年因政局不穩，貨幣貶值，最小面額和最大面額差距高達千萬倍。（吳進昌攝）

我在這裡一共求學兩年，從初一下到初三上，即民35年春至民37年夏，也正是國共兩黨在東北、華北熱戰正酣之時。因長年戰爭導致國庫空虛，八年抗戰之後早已民生凋蔽，逼迫著國民政府在民37年（1948）秋發行金圓券券，但金圓券券貶值之迅速，快過前線國軍戰敗的速度；兄弟們在樂育中學求學，學費及生活費，浩公已無法負擔，不得已，全部轉往平遠縣立一中。

其時平遠鄉間，已把金圓券戲稱為「今年見」，無人使用金圓券了。民間的做法是，大家都改用銀元硬幣或實物交換。故平遠中學的學費，可用家鄉現有的稻穀繳納，乃減輕了不少負擔。

國府財政上的崩潰，實際是國民政府在大陸地區行將崩潰的前兆。但是我們那個年紀，並不瞭解這在政治局勢上的意義。

（朱偉岳為前中科院第二所資深研究員）

【未完待續，朱偉岳專欄每周日刊出】