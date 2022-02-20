英國首相強生（Boris Johnson）接受英國廣播公司（BBC）專訪時表示，俄羅斯計畫發動「1945年以來歐洲最大戰爭」。

BBC今（20）日刊出強生的專訪，強生被問及俄羅斯是否即將入侵烏克蘭時回應，「我恐怕要說，這就是證據所指向的」，「所有跡象顯示，在某種意義上這項計畫已經開始了。」

他說美國總統拜登告訴西方元首，情報顯示俄羅斯不只是要從西邊經過頓巴斯（Donbass）入侵烏克蘭，也會從白俄羅斯南下，及基輔周邊地區進入烏克蘭。

「我恐怕要說，單就規模來看，我們正在看到的計畫可能真的是1945年以來歐洲最大的戰爭。」

他說人們要了解到這場戰事可能為人命造成的成本，不只是損失烏克蘭人，也可能折損俄羅斯年輕人。

一名烏克蘭士兵站在烏東盧甘斯克（Luhansk）地區一面被大口徑迫擊砲擊中的建築前。（圖／美聯社）

根據美國政府的最新預估，烏克蘭邊境約有16.9至19萬俄羅斯大軍駐紮，包括沿著烏俄邊界及烏克蘭與白俄羅斯的邊界，另外也包含烏東地區的分離主義份子。

強生說英國將對俄羅斯實施比以前更影響深遠的制裁，指出美英將阻擋俄羅斯企業以英鎊及美元進行交易，認為此舉將會對俄羅斯造成「非常、非常嚴重的打擊」。

迫擊砲在烏克蘭內政部長莫納斯特斯基（Denys Monastyrskiy）巡視烏東前線時引爆。

另據美國有線電視新聞網（CNN）報導，烏克蘭內政部長莫納斯特斯基（Denys Monastyrskiy）昨（19）日帶媒體巡視烏克蘭東部前線時突然遭遇砲擊，十多枚迫擊砲就落在距離人群幾百公尺遠處，所幸無人受傷。

莫納斯特斯基事後表示，和前線士兵交談過，指出烏克蘭士兵「已經準備好應對任何情況」。

烏東頓內茨克（Donetsk）地區一座被砲擊後的村落。（圖／路透社）

他後續也表示，已經掌握到俄羅斯部隊推進的訊息，也有消息顯示俄羅斯傭兵組織「瓦格那集團」（Wagner Group）的某些單位已經進入烏克蘭，目的是要組織破壞行動。