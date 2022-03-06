報載國軍一位少將，因招待國軍眷屬用餐，將餐費核銷於漢光演習「加菜金」項目下，被法院以貪污罪名，判刑4年6月，褫奪公權4年，且自2015年事發後的薪水，全數追繳，連退休俸也為之減半。

此一案件，經三審定讞，似已塵挨落定，罪證確鑿。但細察其情，當初設宴招待，主客共6人，3人為軍眷，核銷餐費共5760元，以人頭均計，法官認為其中2880元不應以「加菜金」核銷，故以「貪污罪」重判。

「貪污」罪名甚重，而軍人貪污，更屬重中之重。但從「比率原則」而言，畢竟其數僅僅2880元，是否合宜如此重判，實在值得斟酌。首先，此少將本奉上級指示招待，既無犯意，又未將其數額飽充私囊，是否能構成「貪污」罪名，實有疑問。

其次，無論從軍中或社會餐宴而言，偶爾有無緊密關聯人士參與，實為常態，在情在理，都很難排拒，必欲嚴格分限，實大違人情，更何況該受招待人士，實為軍人眷屬，絕非毫不相關的「民間人士」。此判若成案例，則往後人人自危，將如何措其手足？

軍人從軍報國，效命疆場，該少將自1988年入伍，累績而升，官至少將，實屬不易，而竟因區區可能「挪用」不當的2880元餐費，就一舉抹殺其歷年功勳，甚至鋃鐺入獄，一生名譽皆毀於一旦，這對軍心士氣，會造成多大的打擊？

此案雖經定讞，但已激起不少軍中同袍的反彈，紛紛表達不滿。台灣此際，方面臨兵凶戰危的險境，正有待於軍人奮武、同心一氣，捍衛國家，如因此判而沮喪了士氣，未來將如何仰賴託付？

在此案中，該少將或有失當之處，但也罪不至此，以2880元之輕，衡以4年6月的重罪，以及一生清譽的毀損，身為國防部長的邱國正、三軍統帥的蔡英文，似乎也該展開救濟，提起「非常上訴」，爭取重審、重判的機會吧？

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