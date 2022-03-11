年底是地方選舉，隨著中間選民在選票結構中佔比愈來愈高，近年競選主軸也從訴諸政黨忠誠，逐漸轉往以政策吸引選民。政治是眾人之事，政府理應是在充分了解國家的潛力和挑戰後，廣納社會各階層意見，以人民的最大福祉為依歸擘劃政策。然而台灣反而是政府主動影響人民，先射箭再畫靶，拋出既定政策後再去塑造「民意」，民進黨政府去年底針對四大公投鋪天蓋地的「說明」，便是最佳寫照。

坐享行政資源的民進黨，近年已出現卡特爾化的跡象，透過巨大的媒體影響力，扭曲民意來支持自己的政策、攻擊質疑的聲音。若執政黨的政策永遠正確，入主出奴似乎也無傷大雅，但弔詭的是，在民主政治的運作中，最能確保決策品質的方法就是廣開言路，美國政治學者道爾(Dahl)就認為，唯有在決策過程中平等納入社會各界的聲音，才能避免民主淪為特定團體謀求私利的工具。

執政黨選擇性的資訊披露，引導民眾成為政策的辯護者，但人民卻渾然不知某些號稱最符合大眾利益的政策，卻往往不是以全民為核心考量制定出來的，而當有政黨願意跳脫本位主義的桎梏，虛心去理解社會各方，試著描繪出真正符合最多民眾利益的未來，卻反而被貼上「沒有中心思想」的標籤。

民眾黨長期承受缺乏中心思想的批評，但我們確實有著中心思想，就是以台灣的整體利益為出發點，制定出符合人民最大福祉的政策，這個初衷從未改變，也正是因為堅守這個核心價值，即便外界冷嘲熱諷，多年來我們仍堅持與每一位民眾對話，了解每個人對未來的想像，就是為了找出一個能讓大家衷心期待、全心付出，並且能平等受益的國家走向。而現在，經過長年的深思熟慮，民眾黨已經做好準備，要在3月12日開始的華山論壇上，向台灣展示一張跳脫政黨惡鬥、真正符合全民福祉的未來藍圖。

台灣社會組成多元，也不是傳統意義上的大國，對內要回應各方民意以及價值變遷，對外則要敏銳觀察國際情勢，把握提升影響力的契機，在這樣的處境下，政府必須具備靈活應變的能力，適時調整政策走向，而不是在局勢出現變化之際，仍舊一意孤行，甚至利用輿論重塑「民意」來掩飾自身的決策失誤。作為人民與政府間橋樑的政黨，則必須承擔起促進溝通的職責，願意接受不同意見的政黨，才能融合各界期望，制定出最周全的政策，也才能引領社會走向包容。

民眾黨絕非毫無中心理念，相反的，正是因為我們有著堅實的核心價值，才不願在缺乏對民意充分理解下，魯莽地將粗製濫造的謊言塞給台灣人民，3月12日開始的華山論壇，不僅是民眾黨展現中心思想的時刻，更是傾聽民意旅程的嶄新一站，我們相信民眾才是國家的主人，政策不該是由上往下的灌輸，而是由下往上的凝聚。誠摯邀請正在閱讀本文的您參加華山論壇，不論是在高雄、台中或台北，請來聽聽民眾黨的政策理念，也讓我們有機會了解您的意見，透過審議式民主，一起打造共容、共融、共榮的台灣。（作者為民眾黨副秘書長）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※