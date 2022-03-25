考選部辦理的高普考試，自明年起停考「公文」。民進黨立委鄭運鵬竟然得寸進尺，要求考選部今後全面廢考「國文」科目。理由是國文多半是考古文，考過又用不到，「年輕人不應把青春浪費在古文上」。鄭運鵬發出此議不是無知，就是居心叵測。

鄭運鵬認為學習古文並無用處。但是古文為現行通用白話文的基礎。現行公務機關所發文書，並不是全篇白話文，其中必定包含甚多文言用語。熟讀古文必然對公務人員撰寫公文有莫大的裨益。尤其是古文包含了前人智慧的結晶，以及歷史的教訓。現代人在理解、思考、判斷時，無不需要借重前人的智慧與經驗。

考選部如果全面廢考國文，連鎖效應必然是使考生漠視國文，造成年輕學子的國文程度大幅降低。近年政府資深文官普遍反映，年輕公務員的公文不但有許多錯別字，甚至經常語意不通。公務員未必需要使用艱澀的文句，但起碼要有能力將自身的想法和邏輯表達清楚。

鄭運鵬要求廢考「國文」，表面的理由是學習古文無用。其實更可能是因為古文就是「中文」。台灣獨派人士處心積慮想切斷台灣與中國的連結，以為廢除古文、廢考國文後就能使台灣人民與中華文化漸行漸遠，甚至完全切割，以達到「去中國化」的目的。

但是兩岸同文同種，在文化上無法切割。鄭運鵬等人根本無法改變台灣人民使用「中文」的實情。連「鄭運鵬」三個字都是「中文」。難道鄭運鵬要否定「鄭運鵬」嗎？

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