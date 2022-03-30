78 歲吳女士去年中風，再加上裝了假牙，現在吃飯時容易嗆嗽，體重直線下降。女兒擔心母親營養不良，用心購買媽媽愛吃的排骨便當，還費心地把食物剪碎，但吳女士仍因吸入性肺炎反覆住院，原來吳女士屬於吞嚥困難高危族群。如何預防吞嚥困難造成各類合併症、以及不當飲食造成的營養不良狀況？臺大醫院營養室陳珮蓉主任指出，應參考國際吞嚥困難飲食標準（IDDSI）來製備飲食，才是正確方法。

●吞嚥困難常見表現：容易嗆到、吞不乾淨、吞不下去

當患者吞嚥困難時，不能只是鼓勵「慢慢吞」就好，只要一不小心，食物恐會誤入氣管而造成吸入性肺炎，甚至死亡。

吞嚥困難可能引起許多合併症，包括營養不良、脫水、呼吸道感染、吸入性肺炎、功能障礙、虛弱、住院治療、再入院率和死亡率增加。但許多已經有吞嚥警訊者，往往被輕忽，有下列現象者務必警覺：

EAT-10表格透過10題簡單測驗，讓填答者能夠簡易評估吞嚥困難症狀，如結果為3分以上，就是代表吞嚥異常，建議尋求專業語言治療師、醫師協助。(圖/台灣咀嚼吞嚥障礙醫學學會提供)

吞嚥困難高危險群。(圖/原水文化提供)

●把食物切小就好吞？營養師點出致命危機

營養師指出，許多照顧者在為吞嚥困難者製作食物時，常以為把食物剁碎或是打成泥就好，並沒有考慮食物的軟硬度、離散性，以及泥餐的黏度、食物離水的問題；或是覺得使用液體增稠劑就安全，卻不知道液體太稀或太稠都有風險，而且當食物質地調整後，其實營養密度也減少的問題。

●國際吞嚥困難飲食標準 IDDSI 增加被照顧者的進食安全

陳珮蓉主任解釋，所謂國際吞嚥困難飲食標準（IDDSI），是由專家依患者吞嚥與咀嚼能力，訂出不同等級的食物質地與液體稠度，以符合個體差異，促進吞嚥安全。臨床照顧者可以使用簡易的工具，像是餐叉、湯匙、筷子或手指，來測量食物質地的硬度、內聚性、黏附性、彈性等。

至於吞嚥困難患者適合哪一程度的飲食質地等級，需經由醫師或語言治療師等專業醫事人員詳細評估患者的狀況後，就可依據其進食能力及食物質地，提出為患者製備飲食的建議。

除此之外，臺大醫院治療團隊，也專為吞嚥困難患者依照國際吞嚥困難飲食 IDDSI 食物及飲品分級標準，量身設計了飲食指南─《全彩圖解 吞嚥困難安心照護飲食全書》，這是國內第一本專書，其中以食譜方式呈現各種食材製作方式，對照顧者來可以按圖索驥，方便為吞嚥困難的患者，量身打造營養與適口的三餐。