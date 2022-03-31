除非鞋底壞了，否則很少有人會去注意鞋子的磨損狀況。其實從鞋子其可以看出雙腿的出力是否均勻，能藉此初判下肢關節與全身筋骨的協調度。特別提醒鞋底磨損過快的人，更要注意是否已是全身性問題造成。

脊骨神經醫師黃如玉在《 從步態看健康 》書中指出，觀察鞋底，就能看出一個人日常行動的慣性。像是當發現鞋子在大拇趾旁邊及下方特別容易磨損，或是鞋面被撐開，就要特別留意「扁平足」和「拇趾外翻」的問題。各種鞋底磨損狀況，可以對照下表：

(資料來源/陳炯瑜醫師、黃如玉醫師 圖/中時新聞網陳友齡製圖)

醫師特別提醒，如果鞋底單側磨損明顯，穩定和平衡都會不足，身體自然會用其他部位來協助平衡代償，最易造成肌肉緊繃，關節受力不均，全身疼痛的風險提高，使走路更吃力。

●十大常見錯誤步態

走路有益健康，但是走路不只是單純的腳部動作，每個步伐都會牽動全身肌肉、骨骼、神經系統及內臟。如果走路姿勢不正確，反倒成為迫害健康的殺手，各種痠、痛、腫、麻、胖、脊椎或腿骨腳趾變形等症狀紛紛上身，甚至得面臨更換人工膝蓋的困境。

黃如玉醫師特別指出，常見的錯誤走路方式包括：

1.腳步很重、很用力；

2.拖著腳走路；

3.走路晃來晃去；

4.凸小腹、挺著肚子走；

5.翹著屁股走；

6.走路時腿抬很高；

7.走路外八；

8.走路內八；

9.踮腳走路；

10.中風或腦麻等的病理性步態。

一旦受錯誤的步態影響，持續時間愈久，身體出現的痠痛不適和身材變形的情況，就會日益嚴重。醫師強調，平時就要注意關節保養，當疼痛發生時，千萬不要覺得休息一下就會好，若延誤就醫時機，對日後行動能力恐造成不可逆的影響。現在就拿起鞋子，看看鞋底吧。