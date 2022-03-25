陸委會主委邱太三日前在立法院表示，如果維護中華民國主權不是台獨的話，將是未來兩岸協商較好的基本條件。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮回應，直斥這是「妄圖以兩國論行騙」，批陸委會以製造釋放「善意」假象行謀獨之實。相較1年前回應邱太三「春暖花開」的客客氣氣，國台辦這次顯然沒再對「這位先生」拿出好臉色。

有趣的是，在國台辦發言人的新聞稿中，以記者提問方式完完整整提及了「維護中華民國主權」這8個字，新華社稿件中也一字不差地全文引用。要知道，「中華民國」這4個字，在大陸涉台官方文書、官媒稿件是一個「敏感字」、「禁用詞」，特別是在兩岸關係語境下，陸方根本不願意、也不敢提及「中華民國」4個字，即便有提，也必須要以引號加註，凸顯出其乃所謂「偽稱」性質。連大陸對台學者在公開論文、發言中，也對「中華民國」4個字小心翼翼。

然而，這次國台辦新聞稿中，大大方方援引邱太三「維護中華民國主權」的原話，也沒有給「中華民國」這4個字加引號，這當然不可能是陸方操作疏忽，更有可能是有意為之。原因何在？難道是大陸官方對這4個字「脫敏」了嗎？當然不是，最大的可能就是，在陸方已經徹底定性蔡政府是「台獨政權」、民進黨是「台獨政黨」、陸委會是「台獨路線下的陸委會」的前提下，中華民國就是台獨。如此一來，不久前陸媒批評國民黨立委是「暗獨」，也在情理之中了。

由此觀之，在北京眼中，若中華民國具有一中意涵，象徵著兩岸存在對整個中國的政權、代表權之爭時，中華民國背後就賦予了自由、民主、甚至改革大陸政治體制的「進攻性內涵」，在這個語境下，北京對中華民國雖予以默認、尊重，但基本都持閃躲、迴避姿態。反之，若中華民國變為台獨代名詞，就像邱太三說的「主權相互承認」，那麼北京對中華民國反而不再忌憚，「中華民國」也就變成陸方記者拋出的「球」，等著國台辦發言人來「殺」。

當國台辦不再怕談中華民國，陸方原本對中華民國的尊重和默契，就註定隨著過去6年來兩岸政治互信的急劇喪失，一道付之東流。事實上，早在2016年520就職當天，蔡總統提出依據《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》處理兩岸事務時，北京回應「未完成的答卷」，仍保留尊重和模糊的空間，但當蔡政府正式提出「中華民國台灣」，以及去年國慶蔡英文提出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」之後，中華民國就徹底變了味，兩岸官方對恢復談判協商的互相喊話也變成毫無意義的雞同鴨講。

不過，朱鳳蓮在對中華民國「殺球」的同時，還是留下了空間，那就是重申「承認九二共識，認同兩岸一中，兩岸關係才能回到和平發展的正確軌道」。台灣朝野政黨通過的修憲案，不碰中華民國憲政體制與兩岸定位，的確是明智的決定。《兩岸人民關係條例》明確規定台灣地區、大陸地區都是中華民國領土。換言之，回到兩岸和平發展的「鑰匙」仍然放在那裡，就等著蔡總統、邱主委撿起來、插進去。（作者為智庫研究員）