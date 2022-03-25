近期俄烏軍事衝突持續，戰爭雖然遠在歐洲，對台海安全沒有直接影響，但從國際體系變化、兩岸關係對比來看，對多數民眾來說，其實是相當有既視感的。看著俄羅斯與烏克蘭，想的卻是中共與台灣。

事實上，這樣的投射情緒，確實也讓台灣社會對國安議題的看法有所改變。首當其衝，就是台灣民眾對美國在台海衝突時是否會出兵助台的意向。以台灣民意基金會的最新調查來看，目前相信美軍會參戰協防的比例僅剩34.5%，不相信者高達55.9%。要知道，在半年前，去年10月，相信者仍高達65%，不相信者僅28.5%。要如此短時間之內有如此巨大之國安判斷變化，情況確實相當特別。

有意思的是，另一份由美國杜克大學主持的台灣國家安全調查，也長期對這項議題有類似題目。其顯示，從2003年以來，多數時間點裡，美國在兩岸爆發戰爭時，無論是否因宣布台獨與否，多數台灣民眾認為美國將會出兵助台。以2020年底來說，相信美國出兵者，在不同情境下，仍有5至6成的比例。

如果進一步從交叉分析來看近年的情況，通常來說，泛藍支持者較為不相信美國會出兵、泛綠支持者較為相信美國會出兵。因此當政黨盤變化時，對美國是否會出兵的總體支持率也可能會連帶有所變化。

比如2016年民進黨執政後，至2019年初，是近年泛綠基本盤較為萎縮的時期，因此這段期間不相信美國會出兵的比例就相對較高。

然而這次對美國是否會出兵助台的民意轉向，從泛綠支持率有所成長的情況來看，則很顯然，並非是因政黨盤變化所影響，而主要來自國際事件的影響。也就是說，這2至3成，在半年之間從相信到不相信美國會出兵的台灣民眾，由於並非出自於政黨影響而改變認知，因此未來即使政黨盤變化，這樣的民意趨向也可能成為「新常態」，而讓台灣民眾的國安戰略和連帶的政黨選擇出現變化。

總體來說，主導台灣民眾國安認知的主要會有三大因素，美國是否出兵、中共是否犯台，以及台灣是否能抵禦。目前第一項認知已經變化，而第三項部分，從台灣民意基金會的調查來看，近6成民眾擔心「未來」將單獨面對中共武力犯台、近8成認為無法單靠自己阻止中共占領台灣，以及各方民調皆顯示台灣民眾急欲強化國防能力的面向來看，台灣民眾對自主抵禦的信心，也較為不足。

未來是否會發生如2019年香港反送中事件般大幅度逆轉台灣民眾國安認知的事件，關鍵因素則在台灣民眾對中共出兵可能性的看法。從TVBS的調查來看，事實上，57%台灣民眾並不擔心「近期」中共會趁俄烏戰爭犯台，僅37%擔心。也就是說，由於台灣社會認為短期台海沒有戰爭的可能，因此即使對自主防衛沒信心和開始不相信美國會出兵助台，國安認知也尚未發生重大轉折。

俄烏衝突，不只改變國際情勢，也深刻地改變了台灣民眾的國安認知，雖然目前尚未直接對國內政治生態有重大影響，但已然成為潛在的「X因素」，具有關鍵性。未來若是國人認為中共犯台的可能性明顯提高，整個國安認知恐將會大翻盤，屆時政黨盤也將會發生大變動。（作者為中華青年公共參與協會理事長）