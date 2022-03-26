鏡電視未演先轟動，還沒有開台，就因為董事長之爭，鬧得滿城風雨，5名新任董事不僅政商關係豐厚，與綠營更是如同「兄弟」，當初狠列40多項附帶條款的國家通訊傳播委員會（NCC）卻消失了，民進黨的煉金術已可謂爐火純青。

鏡電視是10年來獲得NCC核准的第1張電視執照，但從申設迄今風波不斷，其中，以往電視台補件都在10次上下，唯獨鏡電視補了30次，究竟是NCC無法一次要求補全？還是鏡電視無法達成要求？NCC卻解釋是法令上沒有規定補件次數的上限，一個主管機關對審核權大搞曖昧，顯有護航之意。

再者，NCC准許鏡電視申設時，設下史上最多40多項附帶條款，包括前所未見的保留許可廢止權，以及防狗仔條款，鏡電視若違規，NCC可收回執照，這項規定看似嚴苛，但也形同對鏡電視設下「順我者生、逆我者亡」的枷鎖，近期不斷爆發董座之爭，最後由層峰屬意者出線，就是最好寫照。

過去民進黨要求黨政軍退出媒體，自己卻趁機把手伸進公廣集團，行政院長蘇貞昌甚至藉由主導NCC主委人事權，換上聽話的主委陳耀祥，以莫須有的理由硬關中天新聞台，這回遇到鏡電視董監事改選紛爭，陳耀祥不僅主動放棄NCC監管電視台的武器，還瞎扯「公司治理範疇」，無非又是聽命行事。

面對質疑，NCC四兩撥千斤回應會再依法審查，但若說鏡電視背後沒有藏鏡人，怎麼會在短短1個月內換了4個董事長，並將推舉與「英系」和「裴偉派」關係良好的人出任董座，而且從當初鏡電視營運計畫3成收入要靠政府標案來看，這場官場現形記，恐讓民進黨的羽翼更加豐厚。