近年解放軍作為中共政權嚇阻外國官方訪台、美日等軍事同盟聲援台灣、台灣進行中方所謂「挾洋謀獨」等舉措，其空中兵力快速反應前沿者，綿密規劃在台灣西南國際空域對我空防形成壓力。然而近一周以來，上述情事皆有，解放軍卻按兵不動靜悄悄，頗不尋常，何故？

3月21至25日發現，馬紹爾群島共和國總統柯布亞（David Kabua）伉儷、訪團成員包括外交暨貿易部長粘瑞（Casten Nemra）夫婦、參議員貝將夫婦（Joe Bejang）等人抵台訪問；美海軍三艘海洋監視船分在台灣以東、黃岩島、海南島以南進行海洋探測作業，再加上林肯號航母戰鬥群由菲律賓海進入南海。共軍均無空中兵力（20至25日）在台灣西南國際空域進行任何活動，反而令人奇怪並不尋常。

再者，3月23日我陸委會主委邱太三在立法院回覆立委質詢，並透過媒體向對岸拋出「雙方互相承認主權」議題，引發國台辦發言人朱鳳蓮，痛斥製造「兩國論」和「一邊一國」，假象釋放善意而行謀獨之實，並再次強調，只有承認「九二共識」、兩岸同屬一中，兩岸關係才能恢復先前的和平發展，別無其他方式。然這期間，也無共機於上述空域警巡，實屬異常。

中國海事局發布演訓禁航區域，其中南海五點連線與先前傳運-8反潛機失事區域一模一樣，推斷與仍未撈獲有關。（圖/作者陸文浩繪製）

首先，依據3月初越南記者Duan Dang爆料，1日下午中共一架「運-8」反潛機在海南島西南海域失事，隨後疑似在南海發生墜海意外，解放軍立刻宣佈4至15日在海南省三亞與越南順化之間開設5點連線的禁航區海域舉行臨時演習，意圖掩護搜救行動。近期媒體也揭露中共海航兵7員因公殉職，應與此事件有關。個人發現從1日下午後迄今共軍均未派遣運8反潛機在台灣西南空域活動。

接續，3月19日三亞海事局再次發布3月19日0900時至4月9日1800時，上述同樣5點連線禁航區進行軍事訓練。根據前述推斷，共軍不排除仍在前述海域進行打撈運8反潛機作業外，全軍檢整運8反潛機機型，其他運8遠干機、電偵機仍繼續執行任務。

相信，面對大陸廣大的海空域之「近海防禦」，共軍運8反潛機數量仍不足。由於少量的運8反潛機疲於擔任近海防禦警巡、協同空中兵力應對美軍等軍事同盟國家作戰艦等往來西太平洋、巴士海峽、南海，造成人機疲憊所致失事的可能性增大。

其次，據大陸智庫南海戰略態勢感知公布，3月22至24日美海軍林肯號航母打擊群經菲律賓聖貝納迪諾海峽自菲律賓海進入南海，將與21日在巴士海峽西南方的9萬噸之遠征基地艦米格爾基斯號和一艘美國伯克級驅逐艦會合，推斷3月28日至4月8日美菲「肩併肩」演習兩棲登陸和海岸防禦等訓練。個人經統計發現，美海軍航母戰鬥群已經第五次經避開巴士海峽往南海，繞道菲律賓海峽。可見共軍空中兵力近年在台灣西南國際空域，針對外國航母戰鬥群往來巴士海峽、快速反應模擬聯合火力打擊航母奏效。（請參考〈避戰？美航母不走巴士海峽了〉乙文）

最後，近日上述大陸智庫也公布，美海軍三艘海洋監視船「忠誠」號、「有效」號、「鮑迪奇」號分在巴士海峽、西沙黃岩島以南、以及海南島以南等頻密活動。回顧，去（2021）年10月初，美國海狼級核動力攻擊潛艦「康乃狄克」號（USS Connecticut，SSN 22），曾在前述水下活動、在海南島以南遇故，浮航由南海經巴士海峽往西太平洋之關島及駐地維修，海洋監視船任務為探測水下環境，可支援反潛作戰等情況，不排除透過前述活動，加大美海軍執行「印太」戰略，提供美海軍潛艦部隊未來在該水下之兵力部署進行規畫與研究，以利爾後監視中共南部戰區海軍潛艦部隊兵力活動研究（請參考〈美軍海狼潛艦南海踢到鐵板？〉）。

（作者為文化大學國發所博士候選人）

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