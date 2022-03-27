日前陸委會主委邱太三拋出兩岸應「互相承認主權」的說法，引來外界熱議，邱太三表示，如果維護中華民國主權不算台獨的話，是跟大陸談判時一個比較好的基本條件，更在立院答詢時拋出兩岸應「互相承認主權」的說法。此種說法，無疑是兩國論，大陸當局當然不會接受，因此仍陷於兩岸各說各話缺乏對話交集，至於台灣內部的共識就無所謂了。

國民黨對此表示，關於國家領土主權涵蓋的範圍、兩岸的現狀，以及未來努力的方向，中華民國憲法及增修條文早有明定，並以此為基礎制訂《台灣地區與大陸地區人民關係條例》來規範兩岸事務。國民黨更指出，民進黨作為中華民國的執政黨，陸委會作為兩岸政策的主管單位，自然有維護憲政秩序穩定的責任和依憲施政的義務。邱太三的主張，事實上已經違憲違法，同時也衝擊兩岸的政治默契和溝通基礎，反而讓恢復交流協商變得更加困難。

前總統馬英九表示，這一步是不對的。邱太三知道他過去主張，兩岸互不承認主權、互不否認治權，這是有互動的空間。如果要相互承認主權，大陸不可能承認台灣有主權，那怎麼辦呢？卡在這個地方，到時候就會出現許多我們不希望發生的事情。

中廣董事長趙少康對此表示，民進黨執政以來兩岸交惡、沒有互信，如今還想談承認主權，簡直是大言不慚，一來違憲，二來北京也不會接受，他建議先從兩岸建立互信開始，可以先從尊重主權開始，兩岸恢復交流才是最重要的。

事實上，民進黨的兩岸論述一直以來都是兩國論的框架，無論是民進黨典型的一中一台，還是修正後的兩個中國（中華民國台灣與中華人民共和國），都離不開大陸是大陸、台灣是台灣的心態，民進黨不接受九二共識，不接受兩岸一中，也不接受一中各表，也不論中華民族，而是提出建設性模糊之兩岸關係打擦邊球，在文字上繞來繞去，這都是一種談判的策略，而非永久性找尋解決兩岸爭議的答案，它是消極性，也是防衛性。

對此，首先，互相承認主權的兩國論恐有違憲之嫌，根據中華民國憲法及增修條文的固有疆域，都是一中憲法框架；而民進黨認知的主權與治權皆是台澎金馬，既無主權相互涵蓋之創造性模糊，民進黨擺明願意和中國大陸維持鄰居關係，但不要有任何瓜葛牽扯。民進黨既然主張兩岸相互承認主權，就無法迴避一個中國內涵，而非提出兩國論。

其次，兩岸原本就有中華民國憲法及增修條文及《台灣地區與大陸地區人民關係條例》和其施行細則規範，只要回到既有憲制規範，自然可以免除一些不必要的困擾與麻煩。

再者，兩岸倘若互相承認，兩岸便成為一國，那麼為了兩岸特殊關係而設立的陸委會就沒有存在的必要，此時此刻更是不可能的事。更重要的是，如果民共之間沒有互信基礎，那麼一切的設想都是枉然的。

總之，蔡政府提出「互相承認主權」的關鍵點不在台灣內部，而是大陸當局。蔡政府若真的要解決兩岸爭議應當設想出兩岸的「替代共識」，或是「九二共識+」或是「中華民族+」，包含兩岸一中的內涵、這些才是積極的、具有談判與建設性價值。

此外，兩岸關係不是說承認或不承認主權，最重要還是蔡政府的態度與具體所為，民進黨只要不斷操弄仇中保台，以此獲取選票利益，兩岸關係就很難有和平的曙光。蔡政府只須回歸既有的兩岸九二共識對話基礎，求同存異，設法維護兩岸關係和平穩定，不要刻意政治炒作，那麼兩岸關係才有回春的一天。

（作者為中國文化大學國發大陸所副教授）

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