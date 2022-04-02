面對將在年底登場的南投縣長選戰，民進黨徵召行政院中辦執行長蔡培慧，對上國民黨的縣長候選人立委許淑華，引發各界關注。根據一份最新網路民調顯示，有超過6成的網友表示看好許淑華勝出；同時，也有6成網友表示，若有投票權，會傾向投票給許淑華，還有超過5成網友並不認為民進黨能夠翻轉南投的局面。

網路媒體《Nownews》以「蔡培慧獲得民進黨提名參選南投縣長，您看好嗎？」為題，進行網路投票，投票時間為3月30日至4月2日，截至2日晚間8點，結果顯示，有67%網友看好許淑華當選下一屆南投縣長，28%網友看好蔡培慧，2%網友看好其他黨籍或無黨籍的人選，有3%網友沒表示明確意見。

該民調也詢問網友，「如果您有投票權，您會把手中的一票投給誰？」有62.91%網友表示會投給許淑華，會投給蔡培慧的則有32.12%，投給其他黨籍或無黨籍的人選的有3.31%，另外有1.66%網友們表示明確意見。

至於民進黨是否有機會讓長期由國民黨執政的南投縣變天，有57.62%網友認為沒機會，33.77%認為一定有機會，另外有8.61%網友沒表示明確意見。

此外，蔡培慧在被民進黨提名的同日，請辭行政院中部聯合服務中心執行長，展現參選決心。而許淑華被問到是否也會請辭時則表示，因為她是民選出來的民意代表，必須對選民負責，不會捨棄任何幫人民爭取福利的機會，因此沒有請辭問題。