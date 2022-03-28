美國總統拜登在赴歐洲前，告訴美國企業領袖「世界即將出現新秩序，美國必須起來領導」，隨後在華沙發表演說，稱「這是一場民主對抗專制、自由對抗壓制、基於規則的秩序和蠻力統治之間的鬥爭，這場戰鬥不會在幾天或幾個月內勝利。」拜登慷慨激昂，傳達的訊息是戰爭短期內不會結束，俄羅斯將陷入「烏克蘭泥沼」。

俄國實力依然存在

拜登先到布魯塞爾參加NATO峰會及G7峰會，之後前往波蘭，先視察美國陸軍第82空降師，與官兵一同自拍、在食堂裡吃披薩，並發表演說，彰顯拜登自認美國已掌握主動權。躊躇自滿的他，演說結束前脫稿演出，表示普丁「不能繼續掌權」，不但令美國官員震驚，更成為他外交出擊中最大的爭議點。

包括國務卿布林肯在內的美國高層官員紛紛澄清，這句話並不在預擬講稿中，不是要討論普丁在俄國的權力或改變俄國政權，而是指普丁無權對烏克蘭發動戰爭或侵略。但不可避免的，拜登的即興談話立刻被解讀，只要普丁在位一天，美國立場將更加轉向戰略對抗，預警美俄新冷戰的開端，也使得原本為展現美國追求和平，希望早日化解烏克蘭危機的訪問變調。

俄烏戰爭陷入困境，西方世界經濟制裁嚴厲，確實使俄羅斯及普丁面臨空前危機，但這並未改變俄羅斯是核子大國、歐洲軍力最強大、普丁絕不會承認失敗的事實，如無法外交解決，戰爭只會繼續拖延，人禍持續擴大。美國的策略非常明顯，就是要利用烏克蘭危機的戰略機遇，整合西方國家及印太地區盟邦與夥伴，主導重塑新世界秩序。但過度的樂觀、自滿往往脫離現實，只有激進言論，卻缺乏實質作為、底氣不足，不但無助於達成目標，更將造成烏克蘭另類的「人道危機」。

事實上，單以美國內部而言，俄羅斯在烏克蘭失利並未轉換為拜登的「戰爭紅利」，美國最新NBC民調顯示，拜登的政治支持率再度滑落3個百分點，到達最低的40%，反對率則上升至54%。如同片面自阿富汗撤軍，無法阻止普丁侵略，防止人道災難，加上能源價格上漲、通膨失控，以及共和黨虎視眈眈，拜登及民主黨正奔向選舉災難；假如美國本身都是如此，國際社會的情勢只會更為惡劣。

中國站上戰略高點

中國應是化解烏克蘭危機及建構未來新世界秩序的關鍵因素，但拜登政府拒絕修正兩大強權全方位對抗戰略，強硬制裁俄羅斯的次要目標，就在迫使中共加入制裁俄國行列，甚至暗示可能對中採取制裁行動。美國也欲藉俄烏戰爭，曝露中國與俄羅斯的同質性，打擊中國的國際形象與地位，期望俄羅斯自烏克蘭鍛羽之後，中國的領導地位連帶受損，喪失對新世界秩序的主導權。

但俄烏戰事很可能繼續延宕，而成為俄羅斯與西方世界的長期實力對抗，中國憑藉其經濟與軍事力量，在美中蘇三角關係的比重增加，將占據戰略制高點。另外，面對烏克蘭危機，北京所有決策基本上不脫離美中戰略競爭架構，即使因為烏克蘭問題流失部分經濟利益，也絕不允許美國在兩強競爭中取得優勢。

最重要的是，不同於過去的重要戰爭或領土之爭，俄烏戰爭不但是地緣政治的分水嶺，對地緣經濟衝擊更為深刻，戰爭及伴隨的最嚴厲經濟制裁，全球第11大經濟體的俄羅斯首當其衝，其效應擴散到鄰近國家及地區，隨之而來的全球能源、大宗物資、肥料、礦物等價格狂飆，更使原本高居不下的通膨雪上加霜，許多無關的國家及消費者必須承受「連帶損害」。

拜登政府的外交政策最受爭議之處，就是欠缺經濟元素，這是根本的結構性問題，烏克蘭危機表面上是拜登政府的戰略機遇，但也反映了無論國際或國內政治都不能脫離基本面，NBC的民調顯示，美國的方向錯誤，國際政治爾虞我詐，但國內民意絕不能偏視。