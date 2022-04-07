剛落幕的歐盟與中國高峰會，原本希望臨門一腳解決《中歐全面投資協定》最後問題，卻因雙方對俄烏戰爭的立場不同，最後各說各話，無所斬獲。歐盟立場強硬，希望中國參與制裁俄羅斯，並警告規避制裁的後果。隨著烏克蘭戰爭的延長，中國與歐盟關係的變數增多。

商業利益不再優先

歐洲是中國第二大貿易夥伴，今年有可能超越東協成為第一大貿易夥伴。近年中美關係日趨緊張，北京希望歐盟維持一定的自主性，不要一面倒向華盛頓，因而對《中歐全面投資協定》生效寄予厚望。但去年發生新疆人權爭議，歐洲議會凍結批准程序，北京原本預期在新聞效應過後，今年可以進一步磋商。怎知烏克蘭戰爭讓歐盟站隊美國，成為此次峰會的一大阻礙。歐盟委員會主席馮德萊恩明確表示，希望中國加入對俄羅斯的制裁，她還說，即便中國不支持對俄羅斯的制裁，至少不該干預制裁行動。她也警告，任何對俄羅斯的支持行動，都將導致中國在歐洲的名譽受到「巨大損害」。

歐盟還強調中國對全球和平與穩定的責任，呼籲中國支持立即結束烏克蘭戰爭的努力。面對歐盟的要求，北京並沒有改變原本的立場。大陸領導人習近平表示，中、歐要做維護世界和平的兩大力量，以中、歐關係的穩定性應對國際形勢的不確定性，反對製造新冷戰。他指出中國和歐洲有廣泛共同利益和深厚合作基礎，中方對歐政策保持穩定連貫，「希望歐方形成自主的對華認知，奉行自主的對華政策，同中方一道，推動中歐關係行穩致遠。」

雖然峰會沒有結果，北京仍十分低調，希望維持雙方和諧氣氛。大陸外交部在中外媒體吹風會上表示，這次會晤傳達一個非常重要的訊號，就是中歐作為兩個世界最大的和平穩定的力量，要共同努力維護世界和平穩定，推動世界經濟的復甦。雙方達成中歐關係穩定性的共識，共同應對國際上的危機。雙方領導人就國際特別關心的糧食、能源問題，宏觀經濟政策的協調問題，充分地交換意見。

去全球化正發生中

可以看出，中方極力保留與歐盟發展更緊密經貿合作的機會，但是歐盟的整體政治氛圍比去年更為嚴峻，政治意識形態與安全顧慮對於經貿政策的影響大幅增加。由於制裁俄羅斯造成的供應鏈衝擊，以及北京不願意制裁俄羅斯，中俄兩國政治體制已成為歐盟安全意識中的一大顧忌。地緣政治的不安讓歐洲重新思考自身的利益與安全，商業利益高於一切的時代可能已經一去不返。

歐盟27國領袖3月中在法國舉行非正式會議，會後公布《凡爾賽宣言》，表明歐盟迫切需要確立自主原則，無論在國防、糧食、能源乃至投資，都應建立更加自主的體系。例如在投資方面，歐盟將以戰略夥伴關係加強儲備及回收關鍵原材料，減低對進口的依賴，期望自設工廠發展半導體產業，爭取全球份額在2030年倍增至20%，歐盟正重新評估與中國的貿易關係。

俄烏戰爭對歐洲地緣政治造成顛覆性影響，連動影響全球政經格局。中俄與美歐是否形成兩大對立集團有待觀察，但全球供應鏈正在重組，某種程度的「去全球化」已經發生。此前有利於全球化與國際合作的和平環境，可能不復存在，全球政治經濟版圖進入激烈重組，各國被迫必須重新檢討自身的外交和國防策略，為維持國家自主性與供應鏈安全，將會以犧牲經濟效益為代價。經濟與安全的矛盾將是全球供應鏈重組的變數，中國高效能的供應鏈，曾經對歐盟地區的繁榮，做過很大的貢獻。歐盟強化安全意識後，中國固然將失去與歐盟深化合作的機會，歐盟脆弱的經濟也將付出很大的代價，中國與歐盟都將面對前所未有的挑戰。