國民黨立委，也是極可能的年底國民黨台北市長參選人蔣萬安表示，2位蔣總統過去在保衛中華民國、推動台灣發展有不可抹滅的貢獻，過去兩蔣肩負建設台灣、壯大台灣、保衛台灣的使命，相信這也是台灣不分黨派，大家共同努力的方向，應該用更高的視野、更具未來性的觀點來看待中正紀念堂的歷史定位，可以朝向「台灣建設紀念館」方式，來彰顯過去70年來所有台灣人為這片土地的付出跟努力。

蔣萬安的政治判斷有很大的問題，試想，在民進黨多年來抹黑兩蔣、主張中正紀念堂改名的背景之下，你蔣萬安也拋出改名的主張，會導致怎樣的效果？會讓更多民眾覺得兩蔣是罪人還是認為偉人？怎麼看更容易造成前者的效應。

因為照一般民眾的直觀思維，如果兩蔣確實大有貢獻，那何必因為民進黨等部分人的反對，就要把中正紀念堂改名？否則照蔣萬安這邏輯，美國是否也應該把林肯紀念堂改名為「美國建設紀念堂」？

所以主張中正紀念堂改名乃至於真的改名，只會讓更多民眾加深對蔣中正的負面印象，試問這對做為蔣中正曾孫的蔣萬安的台北市長選情而言，是好事還是壞事？

包括蔣萬安、馬英九在內，許多國民黨政治人物常有一種錯誤觀念，以為提出某些有別於過往國民黨/藍營的主張，就是往中間靠，就能因此吸引到更多中間選民的支持，殊不知當面對民進黨的攻擊，你選擇放棄原本自身政黨/陣營的主張/立場時，不僅將導致部分原本藍營支持者灰心失望不投票，也將給中間選民錯誤印象認為民進黨的說法有道理因此你們才會呼應，最終兩頭空，票越來越少。

我們比較一下民進黨的作法，原本去年四大公投剛成案時，四案的民調都是同意遠大於不同意，但民進黨儘管實質理虧，卻能夠堅持宣傳四個不同意最終逆轉全面勝出，為什麼蔣萬安一邊認為兩蔣有重大貢獻，卻一邊不敢好好辯護反而選擇附和中正紀念堂改名呢？難道他以為真的改名後，民進黨就不會繼續操作社會的仇恨及對立嗎？

如果他真這樣想，顯然對於民進黨太不瞭解了，這麼不了解民進黨的人，到時在民進黨全力圍攻之下，真的有辦法替藍營拿下台北市嗎？再度呼籲蔣萬安，要當亞瑟王，請拔石中劍而戰，不要又退縮了！

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