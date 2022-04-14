幾乎已篤定是藍營年底台北市長候選人的蔣萬安，突然提議將中正紀念堂轉型為「台灣建設紀念館」，彷彿一記悶棍敲在藍軍頭上，諸葛亮擺空城計，連司馬懿都看得霧煞煞，蔣萬安到底玩的是哪一招？

台北市是6個直轄市當中唯一可以力搏綠營而贏面較大的一塊淨土，不管深藍、淺藍也同時看好蔣萬安而全力擁戴之，孰料太子爺為順應敵情而要親手拆掉爺祖輩的招牌，這叫眾將官情何以堪？他們是為何而戰？為誰而戰？

蔣萬安大概以為開戰後綠營會在他血緣上大作文章，其實這點完全無需操心，藍軍絕對會全力護航，是不是蔣家人對綠營民眾而言並不重要，是，不會加分；不是，也不會減分，他們要知道誰會給台北市帶來進步、帶來幸福；而藍軍不同，蔣家永遠是他們心中的領袖、萬里長城，這座長城不能倒、領袖地位也不容侮蔑；現在，蔣家後人卻自挖牆腳，引清軍入關，是可忍孰不可忍！

蔣萬安也別以為自己是藍軍唯一的選擇，羅智強在桃園遭掣肘，積聚的能量愈來愈大；江啟臣遭架空，揮灑的空間游刃有餘；張亞中藍營聲望厚實，隨時可以華麗轉身。如果年中黃珊珊民調進逼、綠營祭出強棒，蔣萬安是否還能穩坐藍營領軍地位，大家都在看。

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