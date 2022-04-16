昨日（15）本土疫情新增1209例，創下史上新高，比衛福部部長陳時中原先預期還早；陳更坦言，月底前有可能單日確診破萬，甚至這波疫情「累計破百萬人確診也是有可能的」。對此，藥師林士峰引述網友的話表示，蔡政府施政不力卻能坐擁高支持度，關鍵就在綠營媒體洗腦的威力很大，這就如社福機構要讓受虐兒脫離原生家庭父母，旁邊的人還會阻止，說「天下無不是父母」。此比喻引發熱議，不少網友直呼好笑。

林士峰昨日在臉書發文，引述網友的話稱，綠營媒體洗腦的威力是很大的，當人被洗腦後的第一個反應就是雙標，會主動幫支持對象做的壞事找藉口，而不喜歡對象即便做好事也會雞蛋裡挑骨頭。

林士峰分析，社會金字塔疊得愈高，愈是需要更多底層奴隸才能支撐；只是底層奴隸不知道自己被奴役，反而會痛罵那些幫他們爭取權益的人。這就好比過往社福機構要讓受虐兒脫離原生家庭父母，旁邊的人還會阻止，說「天下無不是父母」這類蠢話！

此文引發熱烈討論，網友紛紛回應：「這比喻好好笑」、「真的笑死」、「好精闢的分析，綠腦化之後，真的好雙標！看我那深綠的老母就知道」、「民進黨不等於台灣，先分清楚自己到底是愛黨？還是愛台灣？」「腦子洗乾了就只好被奴了！我認識的高級知識分子也總在捍衛塔綠綠呢！」「用內宣想掩蓋施政之缺失，正是『塔們』的手段，還不給罵。民退黨只適合當在野，執政真的無能」、「韭菜覺得他跟權貴站在一起、說一樣的口號，就能共享聲勢，但權貴內心才不屑這些韭菜」。