前總統陳水扁國務機要費案纏訟逾15年，立院財政委員會昨(21日)審查攸關國務機要費除罪化的《會計法》修正案，藍綠爆發數波肉搏衝突，民進黨仍憑人數優勢，約5分鐘就把草案強勢送出委員會。資深媒體人趙少康昨在臉書批，全國確診病例正在快速增加，民進黨竟然不顧老百姓的憂慮，還在一心拚政治，要強行通過會計法修正案，完全不把民之所欲放在心上。

民進黨立院黨團前天晚間6時甲級動員，綠委漏夜守住財委會大門，國民黨團昨天清晨5時動員突襲，雙方持續拉扯推擠，待上午9時大門一開爭搶衝向主席台，陳玉珍及女綠委王美惠摔倒在地。儘管在野3黨強烈反對，民進黨仍憑人數優勢，約5分鐘就把草案強勢送出委員會，後續將交由黨團協商。

對於民進黨的行為，趙少康在臉書說，國務機要費不等於特別費，陳水扁挪用經費、公款私用是事實，民進黨刻意混淆視聽，阿扁過去報帳的發票張張可考，都可以查證得出來，法院也正在審理，現在強推會計法修正「不適宜，也沒必要」。民進黨一到選舉年就開始吵國務機要費，然後激化藍綠衝突，不只把防疫放兩旁，甚至還要藉此模糊防疫失利的焦點。確診人數昨天破2000人，今天逼近3000人，一天就增加近1000人染疫，民眾看得怵目驚心，蔡政府的官員、執政黨立委都沒有更需要推動的紓困或防疫法案？

趙少康進一步指出，請問民進黨團和柯建銘，是陳水扁除罪重要，還是全民健康重要？就算你有一百個理由要審國務機要費除罪化法案，也要先把防疫工作做好。該篇文章曝光不到一天的時間，已有超過300則留言，不少人說「他們認為有選票什都不怕，這次選舉應該給他ㄧ個教訓」、「豈有此理」、「乾脆立法...政治人物貪污都沒罪...」、「天怒人怨」。