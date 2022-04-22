台北市長選戰年底登場，被視為最強人選的國民黨立委蔣萬安，傳出他在內湖南港、中正萬華及士林北投區民調持續下滑，未勝過衛福部長陳時中，導致北市黨部不敢公開民調。對此，蔣萬安今受訪時稱「沒看過這民調」，且民調起起伏伏作為參考即可，未來會一步一腳印，持續在地方勤走、傾聽民意。

蔣萬安今晨出席士林慈諴宮「天上聖母1063年聖誕祝壽大典」，會後在市議員汪志冰的陪同下，沿路掃街與民眾互動，人氣十足，外界解讀蔣在此時加大宮廟行程的力度，無疑是想拯救士林、北投下滑的民調。

對此，蔣萬安強調，不管在哪一區，他都是到基層去傾聽民眾心聲，只要各區民眾有需求，他的服務就在哪裡，一直以來都是如此，不管是免費法律諮詢擴大辦理，或在各區設服務據點，萬華去年受疫情衝擊後，他也設置心理諮商服務，都得到民眾熱烈反應，未來會與地方議員一起耕耘，得到民眾肯定，發揮團體戰力。

媒體追問，黨內民調顯示有三區支持度較落後，詢問他是否知道此事。蔣萬安則說，自己沒看過這份民調，一直以來民調都是起起伏伏，大家都是做為參考，不管民調如何，他都持續在地方勤走，傾聽民眾的聲音，紮實地為民眾解決問題，在立法院上一屆就是這樣，這屆還是如此。

蔣萬安強調，自己會一步一腳印持續為民眾服務，在立法院一樣幫民眾發聲，包括現在幫民眾爭取相關防疫物資，提醒指揮中心接下來要怎樣因應，才能夠確保這次疫情能夠守住，這些都是他的責任。